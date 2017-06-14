На Кіровоградщині «інвалід розумової праці» вкрав авто, але не впорався з керуванням (ФОТО)

Мешканець Вільшанського району на чужому автомобілі вирішив під’їхати до товариша.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Жителька районного центру звернулася до відділення поліції з повідомленням про незаконне заволодіння її транспортним засобом.

«Встановлено, що жінка залишила автомобіль ВАЗ 21093 на узбіччі біля свого двору, не зачинивши, та з ключем у замку запалювання. Цією необачністю скористався односельчанин, однак у зв’язку зі станом здоров’я не впорався з керуванням та з’їхав на присадибну ділянку на сусідній вулиці», – йдеться у повідомленні з посиланням на керівника Вільшанського відділення поліції Олега Клименка.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. У разі осудності порушнику може загрожувати покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

З даними «УЦ», чоловік, який украв автомобіль, страждає на розлади психіки та перебуває на обліку.