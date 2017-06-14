У Кропивницькому озброєний п’яний водій з наркотиками в салоні влаштував перегони з патрульними (ФОТО)

Патрульні Кропивницького затримали нетверезого водія, який влаштував перегони містом.

Вчора, 13 червня, близько третьої ночі, патрульні отримали інформацію про ймовірно нетверезого водія, який пересувається містом на автомобілі Opel Vectra.

За кілька хвилин інспектори виявили авто на вулиці Велика Пермська.

На вимогу поліцейских зупинити транспортний засіб водій не реагував. До переслідування порушника долучилися декілька екіпажів патрульної поліції.

На вулиці Кропивницького водій-утікач не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в електроопору.

Після зупинки водій та пасажир вибігли з автівки та почали тікати. Патрульні наздогнали та затримали втікачів. Обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння. Водій ледь тримався на ногах. Від проходження освідування на стан алкогольного сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.

Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля інспектори виявили мобільний телефон iPhone, який перебуває в розшуку в Києві, три пістолети, схожі на пневматичні, та целофановий згорток з білою речовиною кристалічного походження, ймовірно, наркотичною.

На 30-річного водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння КУпАП), ст. 122-2 (невиконання водієм вимог про зупинку) КУпАП та ст. 124 (скоєння ДТП) КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.