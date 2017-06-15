Потап напише гімн для ФК «Зірка» з Кропивницького

Офіційний гімн ФК «Зірка» (Кропивницький) напише шоумен, автор пісень і виконавець Потап (Олексій Потапенко) спільно з чоловічим гуртом MOZGI.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі клубу.

У минулому сезоні музикант узяв активну участь у написанні гімну Прем’єр-ліги, який звучить перед початком кожного матчу. Саме він став амбасадором УПЛ, коли «Зірка» повернулася до еліти кращих команд країни, а також проводив жеребкування календаря Прем’єр-ліги.

Перші пісні, присвячені тоді ще кіровоградській «Зірці», з’явилися 1994 року: вболівальникам представили цикл авторських пісень на футбольну тематику у виконанні кіровоградського барда Сергія Сривкова: «Зелений газон», «Зирка, Зирка, вперед», «Зірка, ти з нами», «Любимая команда», «Зирка, не робей»

Кілька років тому з’явилися ще дві пісні: «Звезда» у виконанні Андрія Шульги та гімн-реквієм «Зірки», автором тексту якого став місцевий спортивний журналіст, колишній прес-аташе клубу Микола Ковальов.

Нині «Зірка» розпочала програму з оновлення всього бренду.