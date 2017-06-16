У перинатальному центрі в Кропивницькому з початку року прийняли 670 пологів

670 пологів прийняли в обласному перинатальному центрі у період з 1 січня 2017 року по 1 червня.

Про це йдеться у відповіді директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олега Рибальченка на офіційний запит «УЦ».

13 малюків не вижили.

«У перинатальному центрі обласної лікарні народжують вагітні області з ускладненим перебігом вагітності, вагітні середнього та високого ступенів ризику з перинатальних та материнських ускладнень, – сказано також у листі департаменту охорони здоров’я ОДА. – Результатом успішних пологів таких жінок є задовільний стан жінки на народження живої дитини».

Перинатальний центр при Кіровоградській обласній лікарні урочисто відкрили 31 січня 2012 року.