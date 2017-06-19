Голова Кіровоградської ОДА Кузьменко ввійшов у п’ятірку кращих в Україні

Тижневик «Деловая столица» оприлюднив рейтинг голів ОДА.

За підрахунками журналістів, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко посідає п’яте місце.

«Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко вийшов на п’яте місце в рейтингу (28,5 бала), маючи кілька помітних досягнень, але разом з тим і великі провали, – сказано у статті на сайті «ДС». – Кіровоградщина стала лідером з динаміки будівництва (зростання в 2,17 разу в першому кварталі і в 2,06 разу за підсумками чотирьох місяців), роздрібної торгівлі (зростання на 7,6% в січні – березні і на 9,3% в січні – квітні) та експорту товарів і послуг (зростання в першому кварталі в 1,76 разу). При цьому 23,7% всіх товарних поставок вирушили до Індії (зростання в 9,6 разу), 19,7% – в країни ЄС (зростання в 1,15 разу), а в Росію – лише 10,6%. Активно освоювалися й інші напрямки збуту продукції: частка Єгипту досягла 6,1% (зростання в 1,72 разу), США – 4,1% (в 5,3 разу), Ізраїлю – 3,6% (в 2 разу), Китаю – 3,4% (в 2,2 разу), Туреччини – 3,4% (в 2,7 разу), Ірану – 3,3% (в 4,2 разу), Тунісу – 2,4% (в 2,2 разу). Більш ніж три чверті товарних поставок забезпечив агропромисловий комплекс, експорт його продукції зріс удвічі».

Видання також відзначає, що «область увійшла до трійки лідерів за динамікою промисловості (зростання на 13,8%), у четвірку регіонів з найменшим скороченням чисельності штатних працівників і в п’ятірку – з найнижчим рівнем вимушеної неповної зайнятості та найбільшим скороченням смертності населення. З іншого боку, Кіровоградщина посіла останнє місце по новобудовах (всього лише 7 кв. м прийнятого в експлуатацію житла на тисячу жителів). Область і раніше відставала за цим показником, а зараз допустила падіння на 27,7%. Крім того, область потрапила в трійку регіонів з найгіршою динамікою сфери послуг і найвищим рівнем дитячої смертності, в четвірку – з найбільшим падінням народжуваності, в п’ятірку – з найнижчою середньомісячною зарплатою».

Рейтинг очолив мер Києва Віталій Кличко. Останнім став голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.