У Знам’янському районі знайшли плантацію конопель (ФОТО)

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» на території домоволодіння жителя Знам’янського району виявили рослини, схожі на нарковмісні.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«У ході огляду території подвір’я поліцейські виявили вазони, в яких господар обійстя вирощував коноплю. Крім того, на городі, біля будинку, чоловік висадив ще близько 20 кущів конопель. Також у господарському приміщенні поліцейські вилучили пристрій для вживання коноплі, посуд і згортки паперу з висушеними та подрібненими рослинами, схожими на коноплю. Власником будинку є місцевий житель, раніше судимий за аналогічний злочин, який, з його слів, вирощував нарковмісні рослини для власного вживання», – повідомив начальник Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Особі загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.