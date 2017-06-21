У Кропивницькому до складу міста хоче ввійти садове товариство

Садове товариство «Червона зірка» хоче приєднатися до Кропивницького.

Представники товариства побували на особистому прийомі у мера обласного центру Андрія Райковича сьогодні, 21 червня, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

Більшість членів цього товариства живуть у дачних будиночках, які для них є постійним житлом. Через це вони мають низку проблем: дітей, через відсутність реєстрації місця проживання, не беруть у садочки, їх відмовляються брати на облік у поліклініках. Єдина можливість нормально жити, переконані люди, – приєднатися до міста.

Андрій Райкович, вислухавши прохання людей, дав завдання підлеглим ретельно вивчити ситуацію.

«Ми повинні комплексно підійти до вирішення цього питання, – сказав міський голова. – Найперше, всі ви – мешканці цього кооперативу, повинні провести збори й офіційно звернутися до міської влади з пропозицією приєднатися до Кропивницького. На основі цього звернення спеціалісти виїдуть на територію, зроблять обстеження і вже складатимуть план, яким чином допомогти вам у вирішенні проблеми».

Загалом на прийомі в Андрія Райковича побували десятеро жителів міста.