Житель Кропивницького 12 разів вистрелив у свого брата (ФОТО)

Близько 22:00 20 червня патрульні Кропивницького отримали інформацію про те, що на вулиці Закарпатській сталася стрілянина.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у «Фейсбуці», передає кореспондент «УЦ».

На місці події патрульних зустрів 24-річний заявник, який розповів, що посварився зі своїм двоюрідним братом, і той 12 разів вистрелив у нього з пневматичної зброї.

Потерпілий вказав на 30-річного чоловіка, який стріляв. Під час поверхневого огляду у нього знайшли пістолет, схожий на пневматичний. Чоловіка затримали та доставили до міського відділу поліції для з’ясування обставин події.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та карету швидкої допомоги. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні.