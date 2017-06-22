Світловодське ОСББ отримало «теплий кредит», за який сплатить лише 10%

Світловодське ОСББ «Радужне-23» отримало 114 тис. грн. у рамках державної програми «теплий кредит» у ПриватБанку.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі фінустанови.

Держава запропонувала українцям програму цільового кредитування на тепломодернізацію житла, яка передбачає повернення до 70% вартості кредиту для ОСББ (залежно від кількості субсидіантів в ОСББ – чим більше власників житла, які отримують субсидію, тим більший відсоток компенсації).

«Програма держави «теплі кредити» – це крок назустріч мешканцям, які мають бажання покращити умови проживання, – розповів голова ОСББ «Радужне-23» Віталій Юшко. – Хочу завірити всіх: програма працює! Ми отримали кредит у «ПриватБанку», 60% якого погашає держава, та ще 30% відшкодовується за програмою Кіровоградської ОДА. Фактично лише 10% кредиту лягає на плечі мешканців нашого ОСББ. Хіба це не круто?»

Як повідомили у «ПриватБанку», держава обов’язково компенсує частину кредиту, гроші не «згорять» у банку, і відсоткова ставка не зросте через інфляцію чи курс валюти. Крім того, банк кредитує об’єднання співвласників багатоквартирних будинків без застави, не бере фінансову поруку мешканців або голови ОСББ.

«Ми пропонуємо найнижчий відсоток за кредитами для юридичних осіб – до 18% без додаткових умов і прихованих комісій та кредитні канікули з погашення тіла кредиту в перші три місяці, – зазначив заступник директора Кіровоградської філії «ПриватБанку» Олексій Харін. – Термін кредитування складає від одного до семи років і надається на суму до двох мільйонів гривень».