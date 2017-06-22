Віце-мер Олександрії купив портрет Анджеліни Джолі (ФОТО)

Художниця Марія Гула продала віце-меру Олександрії Сергію Гриценко одну зі своїх робіт.

Чиновник придбав за 1000 гривень портрет Анджеліни Джолі, пише «Моя Олександрія».

Виставка художниці відкрилася в бібліотеці імені Пушкіна 21 червня.

Гула виставила багато портретів, з яких чотири можна купити – Тіни Кароль, В’ячеслава Вакарчука, Кузьми Скрябіна та Анджеліни Джолі. Гроші від продажу «зіркової серії» підуть на допомогу однорічному Богдану Кулику для пересадки нирки. Інші роботи не продаються.

Гриценко привітав художницю з виставкою і заявив, що купить портрет Джолі. Після цього пішов у машину і приніс гроші. На запитання преси, чому Джолі, чиновник відповів, що хотів купити портрет Кузьми Скрябіна, але зображення американської актриси сподобалося дружині Тетяні Чигвинцевій, яка теж була присутня.

28-річна Марія Гула працює в портретному жанрі. Закінчила педагогічний вуз за фахом логопед, мати трьох дітей, художник-самоучка.