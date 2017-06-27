У Кропивницькому кілька редакцій газет постраждали від нового комп’ютерного вірусу

Комп’ютери газети «Кіровоградська правда» потрапили під атаку віруса-вимагача.

Про це «УЦ» повідомила головний редактор видання Олена Данилишин.

«Заразилися – принаймні поки що – два комп’ютери: бухгалтера і секретаря. Чорний екран, на ньому написано, що треба переслати 300 доларів біткоїнами на певну електронну адресу», – сказала вона.

Зазнала атака і редакція «Народного слова».

«Ми взагалі газету не встигли в друкарню відправити. Друкуватимемось пізніше», – зазначила головред Оксана Рибченкова.

Цей же вірус сьогодні, 27 червня, «поклав» комп’ютерні мережі уряду, кількох банків, «Укрзалізниці», низки всеукраїнських ЗМІ та інших установ і організацій.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про поширення Україною нового комп’ютерного вірусу Xdata.

У середині травня світом поширювався інший вірус – WannaCry. Випадки зараження фіксувалися й на Кіровоградщині.