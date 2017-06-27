У Лісопарковій в Кропивницькому власник маєтку загородив людям дорогу парканом (ФОТО)

Провулок Гайдамацький у Лісопарковій зоні Кропивницького (так зване «Царське село») перегородили парканом.
Про це йдеться у статті «УЦ».
Власник маєтку, що будується там кілька років, розширив свої володіння. Тепер між його парканом та сусідським – прохід шириною приблизно в метр.
При цьому край огорожі фактично «тоне» в озері Котяче око.
Прізвище власника будинку та ділянки з’ясувати поки не вдалося.
Нагадаємо, жителі Кропивницького вантажівками вивозять будівельне сміття у Лісопаркову зону і висипають його біля котловану поблизу озера Котяче око.
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Ділянка у Лісопарковій Кропивницького, де «виріс» паркан, належить фірмі сина екс-мера