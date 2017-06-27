У жителя Кропивницького знайшли вдома склад боєприпасів (ФОТО)

Справжній арсенал правоохоронці виявили під час санкціонованих обшуків у квартирі, яку винаймав мешканець Кропивницького та за місцем проживання його родички.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Інформацію про можливе зберігання гранат та боєприпасів оперативники отримали на початку тижня. У результаті перевірки вона знайшла своє підтвердження. У квартирі, де мешкав 50-річний чоловік, поліцейські виявили чотири предмети, зовні схожі на гранати РГДМ, які зберігалися в шафі біля вхідних дверей. За іншою адресою, до якої так само має відношення підозрюваний, вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5, близько 20 одиниць запалів, набої до гранатомету та майже тисячу одиниць боєприпасів до різних видів зброї», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Вилучене направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За так дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, правоохоронці знайшли в домоволодінні жителя Новоукраїнського району схрон з боєприпасами та вибухівкою.