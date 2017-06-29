Нацрада передумала проводити експеримент над жителями Кіровоградщини: аналогове ТБ поки буде

29 червня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила без зауважень проект постанови Кабміну «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України», який передбачає перенесення вимкнення аналогового телебачення з 30 червня 2017 року на 30 червня 2018 року.

Про це пише «Детектор медіа».

Згідно з чинним Планом використання радіочастотного ресурсу, аналогове ТБ має бути вимкнене 30 червня 2017 року. Проект передбачає продовження використання технології аналогового телевізійного мовлення в Україні до 30 червня 2018-го.

Після погодження проекту Нацрадою його винесуть на ухвалення на засіданні уряду, повідомив голова Нацради Юрій Артеменко.

«Строки вимкнення визначатиме Кабмін. Наша позиція наступна: вимикати аналогове телебачення потрібно, коли буде максимальне покриття цифровим сигналом і максимальна забезпеченість телевізійними тюнерами. Останнє залежить від фінансування з державного бюджету, тобто від Кабміну», – сказав Артеменко.

Нагадаємо, у квітні «УЦ» повідомляла, що Кіровоградщина може стати першою областю, де спробують повністю вимкнути аналогове мовлення.

Два роки тому, 17 червня 2015-го, завершився період, за який Україна разом з іншими країнами Європи, Азії та Африки мала перейти на цифровий стандарт ефірного телемовлення, відповідно до міжнародних зобов’язань за угодою «Женева-2006». Однак цього так і не сталося, тож українське телебачення продовжує паралельно мовити в аналоговому і цифровому стандартах.