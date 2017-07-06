У Кропивницькому буде весільний бум

28 пар з Кропивницького вирішили одружитися завтра, 7 липня 2017 року.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі головного територіального управління юстиції в області.

Загалом на Кіровоградщині завтра планують узяти шлюб 74 пари. Це – більше, ніж у звичайні дні.

Астрологи відзначають, що Місяць цього дня знаходиться у знаку Стрілець. Основою шлюбу, укладеного в період впливу на Місяць Стрільця, буде довіра.

У такому союзі знайдеться місце для всього: релігії, освіти, спорту, філософії, подорожей. Чоловік і дружина стануть кращими друзями, щасливими людьми.

Крім того, 7 липня в 2017 році припадає на п’ятницю. Цьому дню тижня протегує Венера, яка прихильна до закоханих і всіляко їм допомагає. Між подружжям пануватимуть гармонія і взаєморозуміння.