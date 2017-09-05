Дураков нет?

– А пойдут ли люди? Не будут ли полупустые залы, учитывая отсутствие рекламы в городе?

– Должны, обязаны пойти! Если не пойдут – то они, простите, дураки.

В качестве эпиграфа – диалог журналистки «УЦ» Ольги Березиной и главного режиссера театра им. Кропивницкого Евгения Курмана, из интервью, вышедшего накануне фестиваля «Кропивницкий 2017».

Слава Богу, наши опасения не оправдались: публика на ведущие спектакли и концерты не то что пошла – ринулась!

Организаторы привезли в Кропивницкий такие спектакли и таких актеров, о которых мы и мечтать не могли. Ну и плюс – бесплатные билеты. За что всей команде фестиваля низкий поклон.

Нельзя объять необъятное, но четыре спектакля и два концерта я посмотрел. Люди, это мировой уровень! Каждый раз аншлаг и долгие овации. Наверное, такой всплеск бывает только в годы больших испытаний для страны – в истории подобное случалось не раз. Все эти спектакли шли с успехом в Украине и за рубежом. Но – по одному! А тут – целую неделю, по 2-3 в день. Даже представить себе не могу, какой будет ажиотаж, если нардепу Александру Горбунову удастся убедить коллег профинансировать «Кропивницкий 2018».

Далее о проблемах. Итак, зрители и участники фестиваля оказались на высоте, но, увы, подвел Кропивницкий. В смысле – город. Главная наша беда (помимо дорог, транспорта, гостиниц и т. д.) – это отсутствие нормального спортивно-концертного зала-трансформера на 2-3 тысячи человек. Без сомнения, балет Раду Поклитару или «Нация» легко собрали бы большой зал. А чуть более 400 мест в театре оказалось явно недостаточно. Собственно, неразбериха с билетами – во многом следствие их дефицита. Но дело не только в этом.

Любой театрал со стажем наметанным глазом видит в зале к началу концерта или спектакля пустующие места для VIPов. Бесплатные пригласительные на лучшие ряды из сезона в сезон передаются в солидные приемные и кабинеты и там тихо исчезают. И дело не в том, любит ли мэр или начальник облздрава балет или попсу. Просто «кто-то когда-то принял решенье» – давать! И неважно, на месте VIP или в отъезде, свободен у него вечер или юбилей у тещи – билеты должны быть в приемной.

Честно говоря, пора прекращать эту сов­ковую традицию! Либо пусть платят, как все (ну не бедные же люди), либо пусть хотя бы сами дают заявку: мол, хочу пойти на премьеру родного театра, аж не могу. Меня просто трясти начало, когда узнал, что наши подвижницы из библиотеки Чижевского не могут получить билеты на оперу «Иов». Не на Винника или Полякову – на оперу! Зато десяток пустых VIP-мест в партере я насчитал. На библиотеку бы хватило…

Ворчащих и критикующих оказалось немало. Ну что поделать, если человек хотел попасть, скажем, на «Три товарища», но не достал пригласительный? А на уличный «Вишневый сад» и концерт «Внутри звука» он идти не захотел. Значит, для него это плохой фестиваль. И это нормально – на всех не угодишь. А тут еще примешивается политическая составляющая. Раз фестиваль организовал «фронтовик» Горбунов - ни в жизнь не пойду! Но, люди, будьте объективны. Деньги – бюджетные, наши с вами, а не «Народного фронта». Да и среди актеров и исполнителей вряд ли есть хоть один партиец.

Как по мне, фестиваль перевернул город. Не весь, конечно. Чтобы его расшевелить, сделать действительно поющим, танцующим, рисующим и театральным, нужны годы, деньги и подвижники. Ну и очень важно, чтобы мы с вами не оказались дураками – были готовы в любой момент идти и наслаждаться настоящим мастерством людей искусства.