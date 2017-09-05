Дураков нет?

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– А пойдут ли люди? Не будут ли полупустые залы, учитывая отсутствие рекламы в городе?
– Должны, обязаны пойти! Если не пойдут – то они, простите, дураки.

В качестве эпиграфа – диалог журналистки «УЦ» Ольги Березиной и главного режиссера театра им. Кропивницкого Евгения Курмана, из интервью, вышедшего накануне фестиваля «Кропивницкий 2017».
Слава Богу, наши опасения не оправдались: публика на ведущие спектакли и концерты не то что пошла – ринулась!

Организаторы привезли в Кропивницкий такие спектакли и таких актеров, о которых мы и мечтать не могли. Ну и плюс – бесплатные билеты. За что всей команде фестиваля низкий поклон.

Нельзя объять необъятное, но четыре спектакля и два концерта я посмотрел. Люди, это мировой уровень! Каждый раз аншлаг и долгие овации. Наверное, такой всплеск бывает только в годы больших испытаний для страны – в истории подобное случалось не раз. Все эти спектакли шли с успехом в Украине и за рубежом. Но – по одному! А тут – целую неделю, по 2-3 в день. Даже представить себе не могу, какой будет ажиотаж, если нардепу Александру Горбунову удастся убедить коллег профинансировать «Кропивницкий 2018».

Далее о проблемах. Итак, зрители и участники фестиваля оказались на высоте, но, увы, подвел Кропивницкий. В смысле – город. Главная наша беда (помимо дорог, транспорта, гостиниц и т. д.) – это отсутствие нормального спортивно-концертного зала-трансформера на 2-3 тысячи человек. Без сомнения, балет Раду Поклитару или «Нация» легко собрали бы большой зал. А чуть более 400 мест в театре оказалось явно недостаточно. Собственно, неразбериха с билетами – во многом следствие их дефицита. Но дело не только в этом.

Любой театрал со стажем наметанным глазом видит в зале к началу концерта или спектакля пустующие места для VIPов. Бесплатные пригласительные на лучшие ряды из сезона в сезон передаются в солидные приемные и кабинеты и там тихо исчезают. И дело не в том, любит ли мэр или начальник облздрава балет или попсу. Просто «кто-то когда-то принял решенье» – давать! И неважно, на месте VIP или в отъезде, свободен у него вечер или юбилей у тещи – билеты должны быть в приемной.

Честно говоря, пора прекращать эту сов­ковую традицию! Либо пусть платят, как все (ну не бедные же люди), либо пусть хотя бы сами дают заявку: мол, хочу пойти на премьеру родного театра, аж не могу. Меня просто трясти начало, когда узнал, что наши подвижницы из библиотеки Чижевского не могут получить билеты на оперу «Иов». Не на Винника или Полякову – на оперу! Зато десяток пустых VIP-мест в партере я насчитал. На библиотеку бы хватило…

Ворчащих и критикующих оказалось немало. Ну что поделать, если человек хотел попасть, скажем, на «Три товарища», но не достал пригласительный? А на уличный «Вишневый сад» и концерт «Внутри звука» он идти не захотел. Значит, для него это плохой фестиваль. И это нормально – на всех не угодишь. А тут еще примешивается политическая составляющая. Раз фестиваль организовал «фронтовик» Горбунов  - ни в жизнь не пойду! Но, люди, будьте объективны. Деньги – бюджетные, наши с вами, а не «Народного фронта». Да и среди актеров и исполнителей вряд ли есть хоть один партиец.

Как по мне, фестиваль перевернул город. Не весь, конечно. Чтобы его расшевелить, сделать действительно поющим, танцующим, рисующим и театральным, нужны годы, деньги и подвижники. Ну и очень важно, чтобы мы с вами не оказались дураками – были готовы в любой момент идти и наслаждаться настоящим мастерством людей искусства.

Ефим Мармер

Ефим Мармер

Родился в Гайвороне, большую часть жизни прожил в Кировограде. Начинал инженером, заканчивать, видимо, буду журналистом. Люблю людей, котов и книги. Ненавижу подлость и ксенофобию.

  • Упомянутый фестиваль прошел тишайшим образом. Где бы вы ни были во дни фестиваля, о нем не то, что не шептались, но даже не заикались. Современные кировоградцы бесконечно далеки от прелестей театральной жизни, так что упоминание об этом фестивале вызывало у них легкую улыбку. Такую улыбку обычно дарят докучающим коммивояжерам, чтобы побыстрее от них отделаться Так что все заявления о том, что фестиваль наделал в городе шуму, – немного притянуты за уши. Если где-то он и наделал шуму, то только на обновленной версии сайта УЦ: не обратить внимания на огромный баннер было попросту невозможно. Коллизия вышла только с тем, что Кропивницкий изображен в высокой шапке, хотя всем известно, что по жизни он ходил в кепке…

    • Efim Marmer

      Зимой – в кепке?

      • Сергей

        Слай, какая кепка, какая кепка? Шо за сепаратизм? В кепке Ленин ходил, Жириновский опять же. Так что не важно, в чем ходил Кропивницкий. Сказано в шапке, значит в шапке! При чем не в какой-то там кацапской ушанке, а в украинской!

        • Juri Arhangelski

          «Причем не в какой-то там кацапской ушанке, а в украинской!». А Вы в кацапской или хохлацкой – ходите? И не прав ли был Чарли Чаплин, который называл национализм (разные кепки у разных народов) «самым большим безумием, от которого когда-либо страдал мир». Что и подтверждают националисты всех времён и народов. Например, наши националисты в Донбассе?

          • Павел Волошин

            да, Архангельский, уж ваши русские националисты в Донбассе подтвердили так подтвердили – по самое немогу…

          • Juri Arhangelski

            «русские националисты в Донбассе подтвердили так подтвердили». А сами жители Донбасса в большинстве своём хотят оставаться в основной Украине? Референдум у них был липовый или на-стоящий, как в Шотландии, например?

          • Сергей

            Хоть Вы и не поняли моего сарказма, на вопрос отвечу: я зимой в кепке хожу. Теплой, но кепке.

          • Juri Arhangelski

            Вы правы, прошу прощения за невнимательность.

  • Инна Примак

    Фестиваль нам нужен! Но справедливости ради скажу – в приемную мера оочень редко попадают пригласительные. А если он куда – то и идет – сам покупает себе билет)). Второе ( без обид и укоров ) оргкомитет НАЦИОНАЛЬНОГО фестиваля, как и Минкульт о всех оргвопросах, планах фестиваля, инсталяциях перфоменсах информацию мог дать хот бы за неделю. И тогда не было бы разрытых дорог, недоумений по поводу разбросанных грабель. И наконец, письмо от Министерства вообще пришло через несколько дней после старта фестиваля. Я это пишу не для того, чтоб кого – то в чем- то обвинять, но все же, эти мелочи немного подпортили общую картинку. И кстати, на тех мероприятиях, где была я пустых VIP мест не было – их свободно занимали люди)

    • Efim Marmer

      Инна, речь идет не о пустых VIP-местах на фестивале (их зачастую быстро заполняли желающие), а о плохой многолетней традиции.

  • Кировоградцы фестивалят и так неплохо. Дворники задалбываются после этого убирать пустые бутылки, обертки из-под чипсов-орешков, горы окурков и т. д. Такие “фестивали” – настоящее наказание для уборщиков. К примеру, в нашем доме не так давно по навесом поставили столик и две лавочки (якобы для детей), так жильцам приходится регулярно вызывать полицию, так как фестивали затягиваются до 2-х, 3-х часов ночи. С дикими мефистофелевскими криками, ненормативной лексикой (что в настоящем театре неприемлемо) и т. д. Поэтому понятно, что когда кировоградцам говорят еще об одном фестивале, у них в голове одна мысль: еще одного фестиваля я могу не пережить…