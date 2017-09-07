У Кропивницькому знову почали розкопувати радіоактивний могильник – цього разу лопатами

Зловмисники спробували розкопати радіоактивний могильник на території Веселівського родовища у Кропивницькому, де вже ловили «чорних археологів».

Про це у Facebook повідомив начальник міської спеціалізованої інспекції Андрій Максюта сьогодні, 7 вересня, передає кореспондент «УЦ».

«Терміново! Повторно полізли за металом у місці захоронення радіаційних відходів! Копають вручну лопатами! Намагаємося впіймати», – написав Максюта.

Згодом він додав, що зловмисників затримали: «Спецінспекція міської ради спільно з СБУ затримала копачів металу, зараженого цезієм!»

Нагадаємо, 13 липня 2017 року «чорні археологи» добували за допомогою екскаватора метал на території Веселівського родовища у Кропивницькому, де закопані радіоактивні відходи.

Пізніше заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Олексій Гненний запевнив, що радіаційний фон у Кропивницькому та на його околицях перебуває у межах норми.

За даними керівника міської спецінспекції Андрія Максюти, розкопками займалися п’ятеро мешканців Кропивницького зі зв’язками в різних відомствах: «Батько одного з ділків-організаторів очолює обласне управління однієї з державних установ, ще один ділок працює одним з керівників комунального підприємства міської ради, ще один ділок з цього квінтету має зв’язки у правоохоронних органах».

Одного з копачів оштрафували. З власником екскаватора розбиратиметься адміністративна комісія в Бережинці Кіровоградського району, де чоловік зареєстрований.