Кіровоградщина розраховує на гроші Євросоюзу

Кіровоградська ОДА подала до Мінрегіону 7 проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Cоюзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.

Про це повідомляє Без купюр, передає кореспондент «УЦ».

Як повідомляє Мінрегіонбуд, проекти подавалися за п’ятьма програмами регіонального розвитку: «Інноваційна економіка та інвестиції», «Сільський розвиток», «Розвиток людського потенціалу», «Розвиток туризму», «Загальноукраїнська солідарність».

Конкурсний відбір проектів здійснюватиме спеціальна конкурсна комісія. У її складі діятиме 5 тематичних робочих груп у відповідності до названих програм. У кожній групі працюватимуть незалежні експерти, відібрані за сприяння програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Групи проведуть попередню оцінку поданих проектів, після чого їх внесуть на розгляд конкурсної комісії.

Передбачається, що на її першому засіданні буде прийнято рішення щодо проектів, допущених до конкурсу.

Як ідеться на сайті Мінрегіонбуду, Кіровоградщина подала такі проекти:

Створення авіаційного кластера як «точки зростання» економіки Кіровоградського регіону;

Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами сільських територіальних громад Кіровоградської області;

Створення авіаційного кластера як «точки зростання» економіки Кіровоградського регіону;

Залучення дітей та молоді до позашкільної освіти як один із напрямів сталого розвитку громади;

Створення Центру надання соціальних послуг в с. Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області;

Модернізація порфесійно-технічної освіти;

Капітальний ремонт будівлі Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (заміна покриття даху, заміна вікон та дверей на металопластикові, влаштування блисковкозахисту, утеплення покриття), Мар’янівка, Маловисківський район, Кіровоградська область.

Загалом на конкурс надійшло понад 500 проектів. У складі конкурсної комісії серед інших перебуває член Бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп із Кропивницького Олександр Горбунов.