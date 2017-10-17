Александр Безай: «Умеешь петь классику – умеешь петь все»

Молодой вокалист Кировоградской областной филармонии, но уже многократный лауреат международных и всеукраинских конкурсов Александр Безай на следующей неделе представляет свой сольный концерт «Соло-Классик». Перед его первым серьезным выступлением мы встретились с ним в небольшом уютном кафе недалеко от филармонии за чашкой зеленого чая. Разговор получился интересным и разноплановым.

– Александр, в каком возрасте ты решил стать музыкантом?

– У меня и выбора другого не было. Сам я родом из Знаменки. Мои родители – музыканты, поэтому у меня не было другого пути. Я начинал с городского Дома детского творчества. Был участником эстрадного кружка, а следующим этапом моего образования стало обучение в музыкальной школе имени Лысенко. Там я проучился пять лет. У меня была прекрасный преподаватель по вокалу Алла Гумененко. Я ее люблю, очень уважаю как специалиста и поддерживаю с ней дружеские отношения. Когда приезжаю в Знаменку, стараюсь с ней встретиться. Кстати, несколько ее воспитанников теперь являются моими студентами.

Следующим учебным заведением, где я познавал тонкости вокального искусства, было наше музучилище. Я поступил в класс Владимира Петровича Стратьева. Он был знаковой фигурой для города и области, талантище. У него мы, студенты, учились мастерству вокала. К сожалению, его уже нет с нами. Он многое привнес в развитие культуры и музыки для всей нашей области, в том числе создал вокальное отделение в пед­университете. Очень жаль, что такого специалиста и интересного наставника уже нет. Это был прекрасный преподаватель.

После училища передо мной стал выбор: или продолжать дальнейшее обучение вокальному искусству, совершенствовать свое мастерство или менять профессию. Я выбрал музыку и уехал учиться в киевскую Национальную музыкальную академию. На курсе я оказался самым юным. Средний возраст поступающих составлял двадцать четыре – двадцать пять лет, а мне было восемнадцать. Очень насыщенная жизнь была в академии, и я старался взять от этой жизни как можно больше. Знаниями, которые я получил у своих преподавателей, теперь делюсь со своим студентами в музучилище. А еще я работаю в областной филармонии. Были предложения, и можно было остаться в Киеве. Однако я предпочел Кропивницкий. С тех пор, как я переехал сюда, он сразу влюбил меня в себя, и я остаюсь преданным этому городу. Я благодарен руководству областной филармонии, которое поверило в меня и дало возможность заниматься любимым делом. В музыкальном училище у меня есть свой класс, состоящий из семи замечательных студентов. Им я преподаю академический вокал и надеюсь, что по окончании училища они пойдут по моим стопам. Есть уже один выпускник, который в этом году поступил в национальную академию. Он неоднократно участвовал в различных конкурсах. Мы и сейчас поддерживаем отношения, и я чрезвычайно рад его успехам. Кроме того, с начала года я работаю солистом в муниципальном оркестре. Конечно, основное время я провожу на сцене филармонии и очень этим доволен. Есть практика, общение со зрителем, со многими интересными и талантливыми людьми.

– Ты отдаешь предпочтение классическому вокалу – опере, опереттам…

– Считается, что, если ты умеешь петь классику, ты умеешь петь все. Это закон для всех вокалистов. При исполнении классических произведений ставится вокал, выстраивается голосовой аппарат, который готов к различным нагрузкам. Для себя я решил, что буду заниматься именно классическим вокалом, тем более что у меня были прекрасные примеры. В первую очередь это Владимир Петрович Стратьев. Он закончил харьковскую консерваторию, объездил весь мир с концертами. До конца своих дней он жил музыкой, и голос его оставался шикарным. Именно классика дает возможность голосу звучать до конца. Есть масса примеров, связанных с тем, что вокалисты занимаются другими направлениями, и голос у них начинает ломаться, появляются проблемы со связками. Все это из-за неправильных занятий вокалом. Мне повезло. Стратьев со мной правильно занимался в училище, в академии со мной работал один из лучших солистов национальной оперы, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востряков. Что интересно, они оба одно время обучались в Харькове у одного преподавателя. Только Стратьев попал в Кировоград, а Востряков – в Киев, но мне повезло учиться у них обоих. Можно сказать, что харьковская школа перешла ко мне. Одна техника, одна школа, так что меня не ломали в плане вокала. Я им очень благодарен за то, что они много мне дали для профессионального роста, сформировали меня как вокалиста. Говорят, что петь могут все, но это далеко не так. Для этого нужно очень многому научиться. Это огромный труд и постоянная работа с голосом. Есть такие исполнители, которые выходят на сцену и становятся… деревом. Просто стоит столб – и все. У нас это категорически неприемлемо. Солист должен петь душой, чувствами, быть артистом. Этому я обучаю своих студентов и проповедую такой подход к вокальному искусству.

– Какие у тебя предпочтения в классической музыке? Может, есть какие-то любимые произведения?

– Есть любимые композиторы. Это Чайковский, Рахманинов и Глинка.

– Чем они тебя задели?

– Музыкой и только музыкой. В большом количестве их работ я нахожу определенные близкие для себя места. Где-то есть какие-то сложности, которые я когда-то преодолел. Где-то мне понравилась мелодия, которая приносит удовольствие. В каждом произведении есть свои нюансы, это ведь не просто набор нотных знаков, а живой организм, который нужно понять и только потом выносить на суд зрителей. В противном случае не стоит этим заниматься.

– Что, кроме классики, ты еще слушаешь?

– Конечно же, я не зацикливаюсь на классике и слушаю иногда и рок, и популярную музыку – в общем, разную. Есть у меня любимые группы и исполнители, но все же мне ближе классическое направление. Если немного поразмышлять, то современная музыка берет свои корни из той же классики. Попса – из оперетты, романсы – из оперных арий. Список можно продолжить…

27 октября, в 18.30, в областной филармонии состоится сольный концерт Александра Безая. По словам артиста, это даже не концерт, а полноценный проект с участием хореографических ансамблей, исполнителей, оркестров – в общем, друзей. Должно быть очень интересно. Два часа хорошей музыки зрителям будут обеспечены.