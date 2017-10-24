«Там, у себя, в тускнеющей эпохе»

Свершилось! В городе Кропивницкий, на ул. Шевченко, появится мемориальная доска в честь имевшего счастье родиться в Елисаветграде замечательного писателя Юрия Олеши. На самом деле очень странно и даже неприлично как-то, что до сих пор у нас в городе не было ни улицы Олеши, ни какого-то памятного знака, ни даже скромной мемориальной доски.

Конечно, поклонников Олеши можно отправить в Одессу – там есть и улица Олеши, и переулок, и мемориальная доска, и даже небольшой памятник, правда, групповой, - «Одесская школа», Олеша там изображен вместе с Катаевым, Багрицким, Бабелем, Инбер и Кирсановым. Это справедливо: в Одессе Олеша вырос, в Одессе стал писателем. Но почему мы не можем, не умеем гордиться тем, что родился он здесь – в Елисаветграде?

После яркого литературного успеха в конце 1920-х, Олешу забыли на долгие годы, вспомнили после смерти Сталина, начали печатать. Но как-то так получилось, что в советские времена Олеша был слишком несоветским писателем, а во времена независимости оказался слишком советским. Он не был расстрелян, не был репрессирован, реабилитировать его было не нужно, «возвращать» тоже, о нем и так все знали.

В общем-то, и сегодня мемориальная доска в честь Юрия Олеши будет установлена исключительно благодаря тому, что Ассоциация польских журналистов выиграла небольшой грант и с помощью этих денег решила напомнить нам, что именно здесь, в нашем городе, родился сын обедневшего польского дворянина Юрий Карлович Олеша.

– Я занимаюсь этим не первый год, - рассказывает представитель ассоциации Виталий Плинский. – Когда мы выиграли грант, то решили потратить его на мемориальную доску. Надо было только место найти. Дома, в котором родился Олеша на ул.Петровской (Шевченко), между Пашутинской и Тарковского, уже не существует. Мы предложили повесить мемориальную доску на областной детской библиотеке. Юрий Олеша писал в основном для взрослых, но все-таки больше известен как автор детской сказки «Три толстяка». Но почему-то ни администрация библиотеки, ни областная власть не пошли нам навстречу…

Тогда мы провели исследование и нашли дом, в котором жил брат Карла Антоновича Олеши, служащий акцизного управления Елисаветграда Мамерт Олеша. Он жил в доме Очесальского на ул. Петровской. По косвенным признакам мы нашли дом Очесальского – сегодня это ул. Шевченко, 20, на углу с улицей Черновола. Там и будет мемориальная доска.

Что до странного нежелания властей и библиотекарей (!) вешать на здании мемориальную доску в честь Олеши, комментировать его не будем. Отметим только, что, сколько ни думали, так и не смогли придумать никаких оснований для такого отказа… Но пусть будет на доме напротив – на самом деле это не имеет значения. Главное – что мемориальная доска будет. И хотелось бы, чтобы это было только начало. Редакция «УЦ» неоднократно обращалась в городскую топонимическую комиссию с просьбой переименовать одну из улиц областного центра в честь Юрия Олеши. Краевед Александр Чуднов давно выступает с инициативой поставить в городе памятник героям Олеши. Это могут быть сами три Толстяка, Суок на шаре – да кто угодно, слава Богу, колоритных героев у Олеши достаточно…

«Мы завидуем грядущей эпохе. Мы были рекордсменами, мы тоже были избалованы поклонением, мы тоже привыкли главенствовать там… у себя… Где у себя?.. Там, в тускнеющей эпохе», - говорил герой романа Юрия Олеши «Зависть» Кавалеров ровно 90 лет назад. Позже Олеша утверждал, что писал Кавалерова с себя, что вложил ему в уста свои собственные мысли.

Очень не хочется, чтобы Юрий Карлович Олеша растаял, растворился «в тускнеющей эпохе». Его проза давно прошла проверку временем (тот, кто его читал, никогда не заподозрит Олешу в излишней любви к советской власти) и осталась такой же замечательной.

Почему мы так паталогически не умеем ценить свое, местное, то, что могло бы стать нашей фишкой? В той же Одессе достаточно героев – Катаев, Бабель, Паустовский, Куприн, Ильф и Петров, но и от Олеши никто не отказывается. А мы?..

От редакции хотим поблагодарить Виталия Казимировича Плинского и Ассоциацию польских журналистов за их инициативу. Спасибо, что возвращаете городу его историю, а нам – наших выдающихся земляков.