Нападники, які в Кропивницькому поранили поліцейського, виявилися охоронцями

Заступника командира управління батальйону патрульної поліції Кропивницького поранили охоронці однієї з баз на Новомиколаївці.

Про це «УЦ» повідомив свідок події Олександр Жиминюк у п’ятницю.

За його словами, у четвер ввечері, приблизно о 21:00, про бійку, що відбувалася між будинком на вулиці Юрія Краснокутського, 1-в, і базою на Бєлінського, 2, йому повідомила дружина.

«Те, що там щось відбувалося, було чутно на третій поверх через закриті вікна. Я швидко одягнувся і вибіг на вулицю, – розповів свідок. – У темряві побачив на землі двох відморозків, а згори на них – заступника командира батальйону патрульної поліції Дениса Скобіоале і свого сина Влада. Обидва затримані були неадекватними. Ймовірно, вони хотіли відібрати автомобіль у його хазяїна, який стояв недалеко від місця пригоди. Денис був засмучений тим, що його відволікли від підготовки до якихось змагань».

Олександр Жиминюк зазначив: «У той момент Денис не зрозумів, що поранений ножем в спину. Я почав викликати поліцію, але хлопці сказали, що вже викликали. Буквально через п’ять – сім хвилин з усіх боків почали з’їжджатися екіпажі. До мене підійшов Денис і сказав, що у нього кров на спині. Як виявилося, хтось із нападників при затриманні вдарив його ножем».

На той час уже під’їхали п’ять екіпажів. Не чекаючи швидкої, дівчина-патрульна опрацювала рану перекисом, одне з авто повезло Дениса в лікарню. Решта робили свою роботу.

«Хочу сказати одне: я не знайомий з їхніми начальниками, але людина, яка йде усвідомлено на ніж, – це людина з великої літери», – наголосив свідок.

Олександр Жиминюк також сказав, що затримані нападники – охоронці однієї з баз на Новомиколаївці, що знаходиться неподалік місця події: «Коли їх спитали поліцейські, хто вони такі, то відповіли, що охоронці бази».

Нагадаємо, заступник командира управління батальйону патрульної поліції Кропивницького Денис Скобіоале разом зі своїм товаришем Владом попередили збройне пограбування на Новомиколаївці. Зараз поліцейський знаходиться у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Руслан Худояров, «УЦ»