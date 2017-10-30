Кіровоградська область планує виділити мільйон гривень на боротьбу з грипом

На придбання необхідного запасу ліків проти грипу та ГРВІ з обласного бюджету планують виділити один мільйон гривень.

Про це 30 жовтня під час апаратної наради повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, кошти передбачать для швидкого реагування у випадку підвищення рівня вірусних захворювань.

За даними Кіровоградського лабораторного центру, станом на кінець жовтня випадків грипу серед жителів Кіровоградської області не зареєстровано.

За даними МОЗ України від 25 жовтня, у Лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру завершили лабораторний контроль зразків препаратів протигрипозних вакцин: Джісі Флю/GC FLU (Корея), Інфлуенза Ваксін (Китай), Ваксігрип/VAXIGRIP (Франція).

Ці вакцини мають з’явитися в аптеках та лікарнях області вже скоро. Препарати не входять до національного календаря щеплень, тому їх не купують за кошти державного бюджету. Вакцини можна буде придбати самостійно, або, як це буває в деяких випадках, щеплення можуть фінансуватися з місцевих бюджетів.

Руслан Худояров, «УЦ»