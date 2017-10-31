Стыдно быть русским?

Для человека национальность –

и не заслуга, и не вина.

Если в стране утверждают иначе,

значит, несчастна эта страна!

Роберт Рождественский.

На прошлой неделе в Кропивницком прошел фестиваль национальных культур «Єдина родина в центрі України». Скромный культурный фестиваль вызвал неожиданно бурные обсуждения в социальных сетях.

Нет, никто, слава Богу, не возражал против немцев, болгар, цыган, армян. Но ужас-то какой: в фестивале приняли участие этнические русские – есть и такая национальность. Оказывается, уважаемые и образованные люди сегодня всерьез считают, что русским нужно стыдиться своей национальности, а не выставлять ее напоказ.

Когда градус дискуссии немного снизился, другие уважаемые люди писали, что русским сегодня просто, наверное, не нужно собираться в какие-то национальные общества и выходить на люди. Но на самом деле именно сегодня, и именно русским национально-культурные общества нужны, как никогда.

Я не впервые слышу и читаю о том, что мне должно быть стыдно. Не за какой-то свой поступок, а просто по факту рождения. Но мне не стыдно, что я русская, как не стыдно за то, что я, например, рыжая. Но я взрослый и более чем самодостаточный человек, а как объяснить это ребенку, я пока не знаю – для меня это проблема.

Это проблема и для многих взрослых. Выбрать себе национальность мы не можем. Мы с ней рождаемся. Но, если общество требует, чтобы человеку было стыдно за то, что он родился таким – хромым, кривым или русским, – ему рано или поздно станет стыдно. А жить с постоянным чувством стыда тяжело. И национальные общества нужны для того, чтобы человек не чувствовал навязанного ему стыда за то, чего никак не сможет изменить.

Я не хожу в кокошнике, у меня нет самовара, я не требую для себя права не знать государственный язык, я считаю Россию агрессором. Но я не хочу стыдиться того, что среди моих предков русских было чуть-чуть больше, чем украинцев.

Те, кто советует русским сегодня забыть о своей национальной принадлежности, часто приводят аргументы типа «ваши единомышленники убивают наших ребят на востоке». Но почему вы считаете, что мы, русские украинцы, их единомышленники? Почему вы считаете, что среди наших ребят на востоке нет этнических русских? Вы ведь не считаете корейцев, живущих в Украине, адептами Ким Ир Сена, правда?

А еще становится страшно. Поволжских немцев расстреливали и депортировали в 1941 году за то, что они одной национальности с Гитлером. Хотя они поселились в Поволжье при Екатерине II и никакого отношения к Гитлеру не имели. Немецкая автономная республика с населением более шестисот тысяч человек в 1941 году была полностью уничтожена.

Елисаветградский инженер Евгений Тамм, который построил в нашем городе электростанцию и водопровод, в 44-м году был арестован и осужден. Его не расстреляли – не в чем было обвинить, кроме того, что он, этнический немец, жил на оккупированной территории. Но его с тяжелобольной дочерью арестовали и судили. Ученый Игорь Тамм, стремясь защитить родных, дошел до самых высоких кабинетов. И защитил. Историки предполагают, что, вмешавшись, Тамм создал прецедент и таким образом спас от гибели десятки тысяч советских немцев…

Знаете, кто прятал евреев, живущих в Бобринецком районе, во время оккупации? Немцы. А знаете, кто прятал немцев, живущих там же, в 1944-м? Выжившие евреи! Большинство русских и украинцев (не все, конечно) воспринимали происходящее, как неизбежное зло. По крайней мере, нам не попадалась информация о массовых протестах против расстрелов этнических немцев в СССР.

Конечно, сегодня до этого не дойдет. Но до того, что ваши дети будут унижать моего ребенка по этническому принципу, вполне может дойти. Вот это страшит…

Ольга Степанова, «УЦ».