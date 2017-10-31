Валера, Валера…

Теперь эта навязчивая песенка неизвестной многим певицы Афродиты ассоциируется у меня исключительно с одним из авторов «95 квартала» Валерием Жидковым. Собственно, не вся песня, а только два первых слова из бесконечно повторяющегося рефрена. Но их оказалось вполне достаточно, чтобы полный зал областной филармонии мгновенно «включал» аплодисменты на всю громкость.

За неделю до концерта появились какие-то смутные слухи, что-де публика не идет, билеты продаются плохо. Но слухи оказались происками недоброжелателей, в зале был аншлаг, а «чуйка» директора филармонии Николая Кравченко по-прежнему не подводит.

Концерт прошел с блеском. Тонкий и умный юмор Жидкова в новой программе оказался по вкусу кропивницкой публике. А бонус – Валерий с гитарой, классно исполнивший свой вариант песни Бориса Гребенщикова, - вызвал в зале овацию.

После концерта мы поговорили буквально пять минут – ровно столько организатор концерта Андрей Опарин смог сдерживать толпу поклонниц, желающих сделать селфи с артистом.

– Валерий, ваша новая программа называется «Обо всем». Честно говоря, всегда считал, что для сцены есть темы запретные. Сегодня вы это утверждение почти развенчали…

– Я с возрастом прихожу к тому, что запретных тем для сцены нет. Вопрос в том, как ты шутишь на эти темы. А сами темы, если мы говорим, скажем, об инвалидах или о тех людях, которые волею судьбы что-то потеряли в своей жизни, то терять вместе с этим смех они не имеют никакого права, да и не хотят этого делать. Есть люди, которые не имеют каких-то частей тела или чего-то еще там, не дай Бог, но они так здорово над собой стебутся, и ты видишь, что этот человек живет полноценной жизнью. Кто-то не может петь, кто-то не может танцевать – спектр недостатков у нас очень широкий. И если мы будем эти недостатки отмежевывать от остальных своих качеств, то это будет признание какой-то неполноценности. Но только полноценный человек может смеяться над собой, над своими недостатками. Я так считаю.

– Почти убедили.

– Я сейчас готовлю новый свой сольный проект, и в нем хочу продолжить укрепление этих своих теорий о том, что шутить можно на все темы, вопрос лишь в том, как ты это делаешь.

– Поговорим о вашей самой известной «квартальской» фишке. Выходит на сцену Жидков и говорит: «Привет от всего авторского цеха». Что такое «весь авторский цех»? Откройте секрет наконец.

– Конкретно в «Квартале» я просто представляю ребят как сценарист и автор, который выходит на сцену. Понятно, для «Квартала» я пишу далеко не один. И, чтобы у людей не было ощущения, что Жидков это тот, который все написал, вполне честно и логично хотя бы заявить о том, что, помимо меня, много людей над этим работало. Сегодня список «Квартала» – это две больших группы, одна из которых занимается кино, это «Киноквартал». А вторая группа занимается телевизионными проектами, в сумме это около 60 человек.

– А где и как это практически происходит? Они что сидят в одной комнате?

– Нет, авторы разбиты на сценарные группы по 2-3-4 человека. Так удобнее работать. Они работают над своими небольшими проектами, либо мы собираемся вместе и занимаемся какими-то ключевыми проектами, такими, как «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и другими. Ну и с киношниками – иногда мы им помогаем. А киношники помогают нам, когда мы не успеваем. Это такое постоянное взаимодействие, мы находимся в двух разных офисах, но постоянно взаимодействуем.

– Вот вы – Тамбовский волк. Наверняка один работаете?

– Нет, нас три человека, и, мне кажется, что уже лет 10 точно мы работаем этим коллективом. Втроем что-то создаем, дописываем.

– Ну хоть не курите в кабинете?

– Нет, в курилке. С тех пор, как я бросил, в кабинете никто не курит.

– Алкоголь приветствуете в процессе творчества?

– Когда мы работаем, никакого алкоголя быть не может. Рабочий день у нас очень сложный и насыщенный. И в течение рабочего дня возможны какие-то движения, возможно, понадобится куда-то срочно ехать, вечером предстоит концерт или какая-то встреча важная. Самое главное, что ты в любой момент должен быть в здравом уме, при памяти и способности что-то делать. То есть алкоголь категорически не помогает в сценарной работе. На данном этапе, на том уровне, на который мы вышли, алкоголь только мешает в любых его проявлениях и в любой форме. И другие какие-то наркотические вещества, о которых принято говорить «накурились и насочиняли…». Я видел людей, которые накурились. Их творчество нельзя показывать здоровым людям, и даже тем, кто накурился другой травы, его тоже показывать нельзя.

– Почти поверил, хотя и не могу представить Сашу Пикалова, который сидит в костюме и галстуке за столом и тарахтит по клавиатуре…

– У нас в этом плане все лояльно. Саша Пикалов, кстати, сидит со мной в кабинете…

– (Двери гримерки распахиваются настежь. Понимаю, что интервью окончено.) Последний вопрос. Ваши дочки дома уже шутят?

– Да, шутят. Причем старшая уже шутит так, что может за пояс заткнуть некоторых взрослых, включая нас. Младшая пока шутит на примитивном уровне, но ей нравится, когда смеются над тем, что она сделала.

Беседовал Ефим Мармер, «УЦ».