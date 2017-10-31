Вселенная Алины Шевченко

Она заметно выделялась из массы вокалистов и ошибочно считающих себя таковыми на кастинге восьмого сезона проекта «X-фактор». Искренняя, какая-то воздушная, естественная. Исполнила под гитару свою песню и… поссорила членов жюри.

«Вы – сама чистота… Спели прозрачно, легко и красиво… Человек, который поет и излучает энергетику… Настоящий талант…» - так оценил ее выступление Дмитрий Шуров (Pianoбой) и сказал свое решительное да. Настя Каменских тоже поддержала исполнительницу, назвав ее чувственной и необычной. «Мне понравилась ваша вселенная, которую вы нам показали», - сказала певица. Андрею Данилко выступление участницы кастинга тоже понравилось, но он не увидел ее в состязании исполнителей, где придется выгрызать победу. Олег Винник решительно, без пояснений, сказал нет. После этого между Винником и Шуровым случилась словесная перепалка.

Она – Алина Шевченко, кропивничанка, изучает историю на четвертом курсе Одесского национального университета имени Мечникова. Пишет песни и исполняет их. Вместе с друзьями снимают клипы, создали проект «Алина Шевченко». Послушать Алину, а также ее друзей – группу «Закон Ома» – можно в зале ресторана «Весна» 11 ноября. Организатор концерта Эдуард Гева приглашает увидеть и услышать вселенную Алины всех, кто любит спокойную, негромкую, атмосферную музыку. Пока идет подготовка к концерту, с целью познакомиться ближе мы записали с Алиной интервью.

– Алина, когда вы начали писать песни?

– Когда училась в одиннадцатом классе. Когда я свою первую песню принесла Валентину Поворознику, он сказал, что это что-то средненькое. А после второй он сказал буквально: «Дитино, поїхали на студію». После этого передо мной открылась страница, которая раскрыта по сей день.

Мы с Валиком иногда вспоминаем, что, когда я приносила ему первые песни, мы и думать не могли, что будем вместе выступать на концертах, ездить на фестивали. Но так сложилось. Все песни, которые я пишу, приношу в нашу команду, и мы из них делаем конфеты.

– Где вы выступали? Какие у вас были сцены, площадки?

– Концерты, фестивали. Этим летом мы выступали в Одессе, в Винницкой области, в Молдове. Недавно выступали на фестивале андеграунда нашего города в филармонии.

– Давайте вспомним кастинг «Х-фактора». Нам все показали или было сказано еще что-то?

– Шуров и Винник действительно поссорились, это не был монтаж. Только те грубые фразы, которые они друг другу говорили, прозвучали после того, как я сошла со сцены. При мне они ссорились на других тонах. И мне польстило сказанное Шуровым. Он сказал Виннику: «Ты говоришь да девушкам, которые ходили на наращивание ногтей и накладные ресницы, тогда как Алина сидела с метрономом». А когда я закончила выступление, Дмитрий заметил, что я «качево» играю, ритмично, что у нас в стране мало кто умеет так играть. Мне было очень приятно, хотя я понимала, что это был, скорее, аванс, нежели оценка.

– Вы в сюжете говорили, что для вас важно мнение Шурова.

– Да. Я его очень уважаю как музыканта. Если честно, я не была настроена участвовать в проекте. Мне было интересно спеть и услышать, что скажут судьи, особенно Дима Шуров. Мое участие в кастинге было, скорее, как испытание на выдержку, силу духа, подготовка к творческому будущему. Можно сказать, что я шла за благословением. Я его получила, все случилось так, как надо. Я была абсолютно счастлива и остаюсь такой сейчас.

Признаюсь: были вопросы к самой себе. Может, надо было сказать, что я согласна петь все что угодно, чтобы пройти дальше. Но у этих мыслей не было серьезного эмоционального основания.

– В телесюжете вы заметили: «Я не понимаю маму в ее стремлении сделать из меня системного человека. Я же другая». Что мама сказала по поводу вашего участия в кастинге?

– Пока ничего. Я все пытаюсь с ней подружиться, а она не ведется.

Мы любим друг друга, и, я думаю, она, конечно, счастлива была видеть меня на экране.

– Как вы с друзьями снимаете клипы?

– Спасибо, что спросили. Я очень хотела об этом рассказать. Я пишу песню, придумываю сюжет клипа, рассказываю об этом Виктору Ткаченко, оператору, и мы едем снимать. Каждый раз это нереальное приключение. Как-то мы поехали снимать клип «Карпаты». У нас не было никаких идей, и мы поехали, чтобы Карпаты нам все продиктовали. Мы там провели семь дней и сняли нереальную красоту. Потом был «Воздух», который уже вышел. Кстати, его я сочинила, когда мы ехали в поезде в Карпаты. В голову пришел сюжет, как-то нарисовался, я рассказала его Вите, он сказал, что это легко, и мы сняли.

А неделю назад мы для съемок ездили во Львов. Была песня, мне пришла идея, как стилизовать клип, и я видела, кто будет в кадре. Все, больше ничего не было. Перед поездкой у меня была идея всего трех кадров. Когда сели в поезд, еще четыре-пять кадров появились. Приехав утром во Львов, мы увидели дворик для первой локации. Перед нами было пространство Львова, а в этом пространстве был прочерчен клип. Нам нужно было пройтись по тем улицам, попасть в те места, которые нам предлагал город. Мы как будто не сочиняли клип, а разгадывали его.

Естественно, интересен конечный результат. Но сам процесс… Мне в последнее время кажется, что песни я не столько сочиняю, сколько разгадываю. Есть канва, которую я придумала, а все остальное нужно разгадать.

– Большая удача, что вы все единомышленники.

– Безусловно. Естественно, случаются разногласия, но они настолько незначительные. Я называю это актуальностью: когда не цепляешься за то, что было минуту-две назад, а находишься здесь и сейчас. И когда в этой актуальности пребывают трое человек… А если десять! Не могу утверждать, но мне кажется, что это одно из правил совместной работы: быть здесь и сейчас.

– Какую музыку вы слушаете, помимо вашей?

– В последнее время я больше слушаю аудиокниги. Наверное, это тоже музыка.

– Кого вы ждете на концерт 11 ноября?

– Мне так хочется увидеть незнакомых людей. Конечно, я пригласила своих друзей. Но я бы пошла на концерт, если бы мне пообещали послушать спокойную атмосферную музыку, как написал в анонсе Эдуард Гева. Мне хочется создать магию для совершенно не знакомых людей.

Записала Елена Никитина, «УЦ».