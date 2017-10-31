Инсультный центр Кропивницкого: проверили до комиссии

В местных СМИ распространилася информация о подготовке проведения служебного расследования в недавно открытом инсультном центре. Причиной стало обвинение руководства больницы в том, что в Центре катастрофически не хватает суден, а неходячих больных постоянно переносят на второй этаж по лестнице. Мы решили опередить городское управление здравоохранения и проверить эту информацию. За ответами обратились к главному врачу больницы скорой медицинской помощи Валерию Семёновичу Скороходу.

– Отделение открыли полтора месяца назад. Открыли благодаря усилиям городских властей и небезразличных бизнесменов. Это отделение мы приняли от третьей городской больницы и сделали специализированным исключительно под острые формы инсульта. На момент передачи отделения в нём действительно была острая нехватка некоторых видов оборудования , но на сегодняшний момент проблема решена. По поводу тех самых суден: мы получили их три штуки, а сейчас есть 16. На наше количество больных этого вполне достаточно.

Проверили: существующая норма предусматривает наличие трёх суден на 15 человек лежачих больных. В центре находится 50 человек, значит, требуется 10 штук.

– По поводу переноски больных: за полтора месяца существования центра у нас действительно было три случая транспортировки больных со второго этажа. Однако, это – исключительная ситуация. Лежачих больных мы размещаем на первом этаже, и только тогда, когда количество тяжёлых резко увеличивается, временно помещаем их на втором. Мы приобрели специальные средства переноски, которые используются в МЧС. В таких случаях мы привлекаем санитаров, которые и переносят больного. Дело в том, что мы бы хотели построить лифт, но если стоимость всего ремонта обошлась 4,4 млн, то строительство наружного лифта более 7млн. Таких денег у города пока нет.

Проверили: мягкие носилки для переноса лежачих больных есть. Переносить могут 4 человека, одевшись в специальные крепления. При этом больной находится на достаточной высоте и зафиксирован так, чтобы не получить повреждений.

– Главное в том, что для лежачих больных требуется особый уход, а значит большое количество медсестёр. На 31 октября 2017 года .инсультное отделение укомплектовано медицинским персоналом полностью: 15ставок врачей, 31,5 ставок медицинских сестёр, 20,5 ставок младшего медицинского персонала. Проблем с кадрами нет.

Ну что ж, теперь мы подождём результатов служебного расследования, и сравним их с нашими.