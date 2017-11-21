Архив Ковпака: начало положено

Почти год продолжалась работа над оцифровкой негативов из архива Ковпака. Сегодня можно увидеть более трех тысяч фотографий, на которых запечатлена Кировоградщина. И это только треть того, что оставил в наследство потомкам Василий Ксенофонтович.

Как уже неоднократно писалось, архив (фотографии и фотопленки) много лет хранился в помещении областной организации Национального союза фотохудожников Украины. С этим скарбом надо было что-то делать, хотя бы перевезти в место, приспособленное для хранения таких материалов. Проблему озвучила «УЦ», первым и единственным, кто предложил решение, был галерист Николай Цуканов. Согласовав свои действия с фотохудожниками и семьей Ковпака, галерея «Елисаветград» приступила к работе.

«Фотографий в архиве не так много, – рассказал Цуканов. – Негативов гораздо больше, и они интереснее, ведь Василий Ксенофонтович снимал не только для газет, но и для себя. На пленках – уникальные снимки архитектуры, природы, объектов культуры, мероприятий». Оцифрованные негативы «облекли» в компакт-диск, которые подарили газетам для использования в работе. Их же можно увидеть на сайте галереи «Елисаветград» в разделе «Виртуальный музей галереи. Архив В. Ковпака».

Начало сохранению архива положено. Что дальше? Негативы рассортированы по папкам с названиями районов. Николай Цуканов призывает представителей районов области заняться оцифровкой своей истории. Снимками можно распоряжаться на благо жителей территорий: делать экспозиции в музеях, проводить выставки, да много чего можно провести. В общем, есть возможность приложить руку к истории.