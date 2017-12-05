Шаг вперед, два назад

На днях ОКПП «Днепр – Кировоград» утвердил новые тарифы на водоснабжение. Для потребителей, пользующихся внутридомовыми сетями, он был… снижен на целых 46,8 копейки.

Новый тариф, который должен вступить в силу с 16 декабря, предусматривает такие цены: водоснабжение – 10,98 грн за кубический метр воды, водоотведение – 9,816 грн за кубический метр. Все эти цифры актуальны для потребителей, живущих в многоквартирных домах и пользующихся внутридомовыми сетями. О тех, кто живет в частном секторе и этих сетей не имеет, почему-то никакого решения принято не было. Возможно, о них «позаботятся» чуть позже.

Вместе с изменениями в тарифах, однако, предприятие «Днепр-Кировоград» опубликовало цену еще на одну услугу, а именно – на поверку и замену водяных счетчиков. Согласно принятому недавно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», эта процедура должна осуществляться за счет потребителей. И вот какие цены за поверку установило наше водоснабжающее предприятие:

– распломбирование и опломбирование (снятие и установка счетчика при этом выполняется самим потребителем в присутствии техника водоканала) – 58 грн за 1 счетчик и 81 грн за 2 счетчика;

– распломбирование и опломбирование (счетчик снимает и устанавливает техник водоканала) – 65 и 92 грн соответственно;

– полный пакет услуг (распломбирование, опломбирование, монтаж и демонтаж, поверка техником водоканала) – 155 и 240 грн;

– полный пакет услуг плюс замена счетчика на новый (стоимость нового счетчика обеспечивает водоканал) – 265 и 490 грн.

Эти цены действуют только с 16 по 31 декабря 2017 г. Стоимость этой услуги в 2018 году пока неизвестна. Впечатлило? Это еще не все. Тот же закон «О коммерческом учете…» обязывает потребителей на время поверки счетчиков заменять их запасными (с таким же или более высоким уровнем точности, что и основной). До этого большинство клиентов водовода ставили вместо счетчиков обычные трубки, а за те дни, пока счетчик был на поверке, оплата за воду насчитывалась по установленной норме. Выходит, теперь мы должны платить за два счетчика, да и общая сумма наших платежей от перемены мест слагаемых, вопреки законам математики, явно увеличится…