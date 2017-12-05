Юный пятидесятилетний музпед

Свой пятидесятилетний юбилей отметил факультет искусств Центральноукраинского педагогического университета имени Винниченко. Тысячи выпускников с любовью по-прежнему называют его музпедом, потому что многие годы это был музыкально-педагогический факультет.

Музпед на фоне вуза всегда стоял особняком. И дело не только в том, что он размещен не в основных корпусах, а на Дворцовой. Чисто субъективно – студенты музпеда были какими-то «слишком» интеллигентными. На общевузовских мероприятиях блистали вокальными и музыкальными талантами; если студентам других факультетов случалось зайти в их аудитории, это было сродни походу как минимум в филармонию. Да даже просто пройти мимо факультета по улице не получалось – обязательно замедлишь шаг, чтобы послушать музыку или пение, доносившиеся из окон. Но раз в год музпед снисходил к другим факультетам – перед посвящением в первокурсники один из их преподавателей терпеливо разучивал с не имеющими не то что музыкальной школы за плечами, а даже слуха, «Гаудеамус»…

А началось все в 1967 году, когда на факультете подготовки учителей начальных классов была открыта специальность «Музыка». Инициатором новшества стал старший преподаватель Сергей Мельничук. Потом дело возглавил Виталий Омельяненко, за ним – Николай Гейченко. В 1971 году оказалось, что просто специальности «Музыка» мало, и был создан музыкально-педагогический факультет.

В разные годы факультет возглавляли: Нина Огородникова, Полина Николаенко, Игорь Заруба, Галина Дидыч, Леонид Шкот, Валерий Барабаш. Всех их с благодарностью вспоминают выпускники, как и талантливейших преподавателей факультета. В 2002 году музыкально-педагогический факультет был реорганизован и вошел в состав факультета искусств, который возглавил Леонид Бабенко. Сегодня декан факультета искусств – Татьяна Стратан-Артишкова (на фото).

Музпед был очень востребованным. На каждом курсе обучалось по пятьдесят человек, а конкурс был – пять человек на место. Сюда приезжали не только из районов Кировоградской области, но и из других областей. Самый оживленный факультет – так говорили о музыкально-педагогическом, хоть по численности он уступал другим. Просто здесь всегда звучала музыка – с шести утра до одиннадцати вечера.

Отбор был серьезным. В багаже абитуриента обязательно должна была быть музыкальная школа. В идеале – музыкальное училище. По степени доинститутской подготовки студенты делились на группы и, обучаясь, совершенствовались. Приходили, владея одним инструментом, выходили из вуза универсальными музыкантами.

Какую богатую историю хранят инструменты факультета! Фортепиано же не меняются, их только время от времени настраивают. А сколько голосов слышали эти стены! А какие имена славят музпед в родном городе, во всей Украине и далеко за ее пределами! Сергей Демин, Роман Дудчик, Александр Пляченко, Виталий Скоропад, Владимир Живицкий, Василий Райчук, Наталья Бондаренко, Дмитрий Еремин, Леся Бушмакина, Евгений Скрыпник… Можно называть и называть.

Став факультетом искусств, музпед существенно обогатился. Теперь здесь три отделения, три вида искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство. Сегодня стало возможным поступить, не имея за плечами музыкальной школы. Это, кстати, очень разумный подход. Вот какая музыкальная школа в селе? Никакой. А талантливых детей много. Выучившись в университете, выпускник возвращается в родную сельскую школу и учит детей понимать и – главное – любить искусство.

В связи с этим нам рассказали быль, ставшую легендой музпеда. Однажды, в далекие советские времена, зашла в институт женщина, ведущая за руку высокого хлопца. Встретила преподавателей и просит «что-то с сыном сделать». Он, дескать, поет везде – в доме, во дворе, на огороде. Сашу (так звали парня) послушали, у него оказался уникальный бас-профундо – очень низкий. Повели к Полярушу (был тогда ректором), сказали, что это редкий дар природы. Парня взяли вне всяких конкурсов и норм, подтянули по нотной грамоте. Через год его забрала одесская консерватория, по окончании которой он оказался в Ла Скала.

Тогда это был единичный случай. Сейчас поступают дети талантливые, имеющие мелодический, гармонический слух. Они становятся прекрасными преподавателями, руководителями художественных коллективов и кружков. В дипломах у них записано «учитель музыкального искусства». Красиво.

Традиционно на факультете не только учатся. Преподаватели создают свои проекты – дуэты, трио, квартеты и даже оркестры. А какие мюзиклы ставят! На премьерах – обязательные аншлаги. И так же традиционно здесь учатся ребята из других городов. Ориентироваться в мире искусства им помогают Сергей Демин, Татьяна Фурсикова, Юлия Локарева, Наталья Свещинская, Ольга Негребецкая, Инга Шевченко, Лариса Гайдай, Елена Горбенко… Почти все – выпускники музпеда.

«Если бы на карте мира каждый наш выпускник поставил звездочку, это было бы такое звездное небо, похожее на украинскую ночь, которое падает, окутывает, и кажется, что ты ловишь эти звезды своими ладонями», - сказала Татьяна Борисовна. До некоторых таких звезд нам удалось дотянуться.

Елена Горожанкина, Торонто, Канада:

– Свой любимый факультет помню, он даже часто мне снится. Я пришла работать туда после музыкального училища аккомпаниатором на кафедру, которой руководил Борис Васильевич Притула. Посчастливилось работать с Валентиной Павловной Паюхиной, Владимиром Зацепило, Еленой Слипченко, Владимиром Дряпикой. Тогда всех покорял своей харизмой Владимир Ильич Воловенко, Константин Петрович Демин, супруги Заруба – Эльза и Игорь. С Оксаной Зарубой, их дочерью, мы дружили еще с училища. Именно они привезли из Западной Украины к нам в Кировоград традиции Коляды – по крайней мере, я у них дома услышала эти колядки. Игорь Васильевич был необыкновенным музыкантом, играл на всех музыкальных инструментах.

В Кировоград и музыку я попала случайно – окончив музыкальную школу, хотела завершить на этом, но летом меня школа как активную комсомолку отправила в лагерь комсомольского актива в Кировоград, и меня занесло на улицу Ленина, где тогда мои подруги из музыкальной школы поступали в музыкальное училище. Свое эмоциональное впечатление от этой улицы, где с двух сторон из открытых окон музпеда и муз­училища льются на тебя потоки музыкальных звуков, и атмосфера наэлектризована волнением, концертами, творчеством, отпечаталось в сознании очень хорошо. И на следующий год приехала и поступила учиться в музучилище. А после окончания осталась на той же улице, перейдя через дорогу в здание напротив – музыкально-педагогический факультет.

Поработав на факультете, решила продолжить свое образование. Учебу вспоминаю с огромным удовольствием: капустники, концерты – столько ярких, творческих личностей вокруг. Супруги Соколовские, Керимова, Ситкина, Демины, Медведева – личности этих людей увлекали очень сильно, музыка вдохновляла, всегда было интересно. Потом защитилась под руководством Аллы Растрыгиной и стала сама преподавать. Благодаря музпеду я все могу: петь, играть, дирижировать, преподавать. Самое интересное, что здесь, в Канаде, как оказалось, мои навыки и образование могут меня прокормить и, надеюсь, помогут пережить надвигающуюся маразматическую старость.

В общем, спасибо музпеду, муз­училищу, моим дорогим родителям и советской системе музыкального образования, что дали мне в руки крепкое ремесло.

Виталий Делестьянов, Киев:

– Самое яркое воспоминание – это, конечно, диксиленд под руководством Дряпики. Сыграно и концертов много, и музыки хорошей. Интересно то, что я окончил институт, играя, кроме фортепиано, еще и на трубе. Опять-таки спасибо Владимиру Ивановичу Дряпике.

Не могу не вспомнить семью Деминых. Это настоящие профи и замечательные люди, преданные музыке. Сейчас я работаю с Александром Пономаревым, руковожу бэндом «З ранку до ночі», участвую в проектах «Голос країни» и «Голос. Діти». Помню и люблю музпед.

Артур Заруба, Москва, Россия:

– Учась в десятом классе, я на Новый год приехал к дяде и тете в Кировоград. Они преподавали на музыкально-педагогическом факультете Кировоградского государственного педагогического института. Там была традиция – к Новому году преподаватели и студенты показывали «капустник». Когда я увидел это представление, то понял, что хочу учиться здесь. Так и произошло.

Здесь я стал музыкантом: меня научили петь, по-настоящему играть на фортепиано, тетя – Заруба Эльза Семеновна – учила меня хоровому дирижированию и гармонии, а дядя – Заруба Игорь Васильевич – оркестровому дирижированию и игре на домре, сопилке, ударных инструментах. Кроме обязательных занятий, я пел в факультетском камерном хоре, играл в факультетском вокально-инструментальном ансамбле «Степивчанка», в институтском вокально-инструментальном ансамбле.

Больше всего я запомнил индивидуальные и групповые занятия с нашими замечательными педагогами, концерты: факультетские, институтские и городские. У нас был дружный курс. Когда нас послали на сельскохозяйственные работы, то мы и там в ближайших селах организовывали концерты.

На четвертом курсе по направлению деканата я стал работать в экспериментальной школе Академии наук СССР под руководством педагога-новатора Щетинина в селе Зыбкое Онуфриевского района Кировоградской области. Это определило мою педагогическую судьбу. Позже я переехал работать в Ставропольский район Самарской области, а затем, когда поступил в аспирантуру, – в Московскую область. В 1992 году я принял участие в первом Всероссийском конкурсе «Учитель года России» и стал его абсолютным победителем. В 1995 г. я защитил диссертацию в НИИ Художественного воспитания. Сейчас работаю в одной из самых известных частных школ Москвы ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» учителем музыки и музыкальным руководителем школы. Конечно, если бы я не закончил любимый факультет, то ничего этого не было бы. Спасибо еще раз всем преподавателям факультета.

Александр Шалит, Киев:

– Мой отец работал в кировоградской филармонии, когда я служил в ансамбле песни и пляски Киевского военного округа. Демобилизовавшись, приехал к отцу и поступил на музыкально-педагогический факультет пединститута. Экзамен я сдавал Семену Дорогому. Он потом уехал в Киев и основал мужскую хоровую капеллу, которая сейчас носит имя Ревуцкого.

Я поступал на заочное отделение, набрать нужно было тридцать человек, а желающих было втрое больше – таким спросом пользовался музпед. Мы приезжали на сессии, сдавали и разъезжались, но прекрасно помню наших педагогов и своих однокурсников. Поскольку мы были люди сравнительно зрелые, уже работали, то педагоги были или на пару лет старше, или даже на пару лет младше нас. Борис Притула, Полина Николаенко, Константин Демин… Учеба была демократичная, но требования – достаточно высокими.

С музпедом связаны самые теплые воспоминания, это ведь было время моего становления. Проректор института Петр Антонович Рябой читал у нас атеизм. Он был настолько увлеченным человеком, читал такие интересные лекции, что в то время это был не атеизм, а самая настоящая история религии, как теперь этот предмет называют.

У нас было много одесситов. Со мной учился Наум Фридман – человек с абсолютным слухом, гениально-феноменально играющий на баяне и фортепиано. У него была дикая боязнь экзаменов. Зная предмет, он вел себя перед преподавателем, как кролик перед удавом. Педагоги знали его особенность и помогали выйти из оцепенения.

Нынешний учитель музыки – это немножко не то, чем занимался факультет в своем становлении. У нас была программа консерваторского уровня, но не исполнительского плана, а педагогического. Мы получали не просто диплом, а глубокие, фундаментальные знания.

Когда я на пятом курсе приехал на сессию перед госэкзаменами, надо было показать работу с хором. Константин Петрович Демин дал мне пьесу Леонтовича «Козака несуть». Когда я анализировал это произведение, обратил внимание на одну особенность: там просматривался переменный размер. А написано произведение в размере две четверти. Если же строить его по музыкальной фразе – получается как раз переменный размер. Когда я продирижировал хором, в зале было легкое недоумение. Оглашая результаты, мне сказали, что я не допускаюсь к госэкзаменам, так как «перепутал схемы тактирования». Я стал отстаивать, доказывать, ведь по этой теме я отправлял контрольную работу. Работу принесли, все вместе обсудили, передо мной извинились и допустили к экзаменам. Заметьте: это семидесятые годы.

Была дружба, были посиделки, мы в чем-то переубеждали молодых педагогов, опираясь на свой жизненный опыт. Мы у них учились, они у нас. Симбиоз академического (консерваторского) и педагогического образования дал свои результаты – уже сорок лет я работаю директором музыкальной школы. Имея педагогическое образование, иногда чувствую некоторое превосходство перед коллегами, не имеющими такого образования.

Я – Заслуженный работник культуры Украины, награжден орденом «За заслуги» III степени, Почетной грамотой Верховной Рады, Кабинета Министров, грамотами Министерства культуры. Все это благодаря в том числе и тому, что в моей жизни был музыкально-педагогический факультет. Передайте от меня привет альма-матер. Помню и ценю.

В какую статью можно поместить все достижения музпеда, фамилии всех людей, прославивших альма-матер, воспитавших своих учеников? Наверное, в книгу – увесистую, иллюстрированную, выпущенную огромным тиражом. Кстати, факультету можно создать свой музей – экспонатов будет предостаточно. Разместить его можно в подвальном помещении здания на Дворцовой. Оно, здание, оказывается, университетом арендуется, но, думается, договориться с облсоветом не составит труда. А еще на территории можно сделать арт-дворик – обустроить его хватит таланта студентов. Но это планы на вторую половину столетия факультета искусств.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»