Что я думаю по этому поводу. День Святого Николая

День Святого Николая – начало новогодних праздников, полных сюрпризов и подарков. А как его нужно отмечать? Мы спросили об этом у наших экспертов.

Дионисий Буренко, руководитель отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации Львовской епархии УПЦ, прото­иерей:

– День Святого Миколая – це час добра й торжество благодаті. У цей день обов‘язково потрібно відвідати храм, помолитися на Службі Божій. Пізніше привітати близьких людей.

Святий Миколай був у свій час людиною одіозною та незвичайною. Коли люди хапали й тягнули все до своєї домівки, щоб збагатитися, він роздавав матеріальне. Святитель вибрав духовне на противагу матеріальному. Так і ми повинні, наслідуючи Святого Миколая Чудотворця, роздавати подарунки нужденним і хворим. Ми, християни, зобов‘язані в цей день прихилити своє серце до найменш захищених верств населення. Адже Господь не має інших рук, крім наших. Давайте будемо цей світ робити добрішим, починаючи із себе.

Валерия Кривошапка, директор Благотворительного фонда «Приют “Затишна оселя”»:

– Ну вообще-то это праздник для детей. Лично я от нашего фонда купила 10 подарков и передала в сельский совет – они в этот день поздравляют деток из семей малоимущих и полусирот.

Я считаю, что нет чужих детей. Девятнадцатого декабря все детки без исключения должны получить подарки. Но по разным причинам не все получают. Совсем не обязательно организовывать благотворительный фонд, чтобы помогать. Достаточно просто быть неравнодушным, оглянуться вокруг и среди своего окружения (соседи, сотрудники) найти семью, где, например, мама одна воспитывает троих детей. Покупая подарок своему ребенку, мы можем купить еще и сделать счастливым еще хотя бы одного малыша.

Николай Цуканов, галерист:

– Имя и отчество обязывают заранее подумать о подарках для близких, поэтому в эти дни стараюсь подобрать то, что, на мой взгляд, будет приятно получить от Николая. Сразу оговорюсь, что в нашей семье не принято делать дорогие подарки, скорее всего, это то, что может вызвать положительные эмоции . В ночь с 18-го на 19-е декабря стараюсь положить подарки возле подушки сына. Это моя задача, а мама готовит ужин, и вечером проводим время с семьей.

Виктория Поляновская, директор образовательного центра «Погляд Next», мама троих детей:

– Я вчера купила симпатичные конверты с письмом от Святого Николая детям. Ведь у нас целых три подушки, под которыми должны в ночь на 19 декабря появиться подарки. Три дочки – 6 мес., 4,5 года и 11 лет – ждут маленького чуда, уже написали письма Николаю (в том числе младшая, с помощью старших сестер: старшая написала, средняя раскрасила, а младшая «утвердила» отпечатком пяточки) и теперь старательно следят за датами, чтобы не пропустить «тот самый день».

Сразу скажу, что наша семья не религиозная, для нас этот день – скорее, возможность устроить своим детям праздник, что-то вроде очередного подарка «от зайчика». Мне очень нравится именно этот праздник тем, что этот день почти как Новый год, но при этом он именно детский, только для детей. День, когда мы можем показать своим детям, что любим их просто так, за то, что они есть. Что их желания важны, даже если это тридесятая кукла или машинка, ребенку это именно сейчас важно. День, когда в их жизни появляется немножечко чуда (написать заранее письмо Святому Николаю, интрига: а что ж там под подушкой? Получить желанный подарок).

Людмила Шубина, генеральный директор завода «Друкмаш-Центр»:

– Я готую всім онукам подарунки, які вони замовили Миколаю. Дочки ранком кладуть їх біля подушок, а діти потім мені по телефону розповідають, що вони отримали. Але вони знають, що в разі поганої поведінки отримають замість подарунків різки. Так що малеча випитує у нас із дідом, як ми вважаємо, чи отримають вони подарунки від Святого Миколая. Іноді серед року маємо нагадувати, що Святий Миколай все бачить.

Коли я була мобільнішою, їздила з подарунками до своїх діток в дитячий будинок. Маю надію, що після операцій зможу їздити до них знову.

Подготовил Евгений Ткачев – специально для «УЦ»