Мудрый доктор Чирта

О нем ходят легенды. Говорят, что женщины искали любой повод, вплоть до надуманных недомоганий, чтобы попасть на прием к травматологу Чирте – таким он был красивым, галантным и внимательным. Он и сейчас, в солидном возрасте, такой же галантный, внимательный и красивый. А его профессионализм отточен годами практики.

Александр Аркадьевич, соглашаясь на интервью, предупредил, что о медицинской реформе говорить не будет, – слишком болезненная тема для всех медиков. Но обойти ее все же не получилось. Хотелось расспросить о многом, ведь Чирта – один из мэтров кировоградской медицины, и его советы, каждое его слово сродни эффективному лекарству.

– Александр Аркадьевич, а есть анекдоты о травматологах?

– Не слышал. Но анекдотических случаев в жизни хватает. Например, был такой случай. Два кума носили вечерю. Долго носили, всю ночь, а утром пошли к одному из них домой. И хозяин дома, как галантный джентльмен, открыл дверь и пропустил кума вперед. В результате кум принял на свою голову удар хозяйки сковородкой.

– Считается, что травма – это когда ударился. А какие бывают травмы?

– Разные. Вот сейчас минно-взрывные встречаются. Травмы ведь не только механические, бывают ожоговые, холодовые. Со всем этим обращаются к травматологам.

– Всегда интересно, как человек пришел в профессию. Почему вы решили стать травматологом?

– Я окончил тернопольский мед­институт по специальности «Общая хирургия» в 1976 году и по направлению приехал сюда. Одновременно приехало несколько врачей: я, Андрей Семенович, Володя Бондаренко, его жена, Мирослав Семеняк, Николай Шевчук. Приехали покорять просторы Кировоградщины. Я вообще-то ехал работать урологом, но на мое место взяли Мишу Чебана. Мне предложили областную больницу, потом «четверку». Я хотел быть активным, оперировать. Работал в травматологии, дежурил на травмпункте.

Сейчас я в третьей поликлинике, но здесь психологически не легче. Людей много, каждому надо сейчас и быстро. Сравнивать больницу и поликлинику некорректно, но все-таки в больнице доктору комфортнее. Ты чувствуешь поддержку коллег, опору на находящихся рядом специалистов, подсобные методы исследования – УЗИ, анализы и прочее. Там имеет место коллегиальность, и ты можешь послушать, предложить, обсудить.

– Реально назвать хотя бы приблизительное число людей, сказавших вам спасибо?

– Я в своей жизни слышал гораздо больше хороших слов, чем плохих. Плохие слова могут говорить те, кто сидит в очереди и обозлен. Но они злятся не на доктора, а на то, что им долго приходится ждать. К сожалению, наша система такая, какая она есть. Мы вводили талоны, но уложиться в определенное время невозможно – играет роль человеческий фактор.

Люди наэлектризованы. При этом образовательный уровень населения значительно упал, а менталитет у многих остался прежним. У нас создали институт семейной медицины. И что? И всё. И приходят к доктору необследованными. А где деньги, которые должны идти за пациентом? За пациентом идут проблемы. Социальный вектор медицины с гибелью советского строя у нас перешел в либеральный. Либерализация всего, в том числе и цен. Что у нас будет – реорганизация, реструктуризация или все-таки реформа медицины? Скорее всего, реструктуризация. Болезненная, с переходом на либерализацию, то есть свободу выбора. В этом случае государство снимает с себя ответственность и возлагает ее на людей. Но поживем – увидим.

– Как правильно называются люди, которые к вам приходят: клиенты, пациенты или больные?

– Правильно, конечно, пациенты. Клиенты – это не у нас. А что касается больных… Вот что такое здоровье? Это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие травм, болезней или врожденных уродств. Теперь ответьте на вопрос: здорово ли наше население?..

– Явно не совсем… Скажите, а ваши пациенты сезонные?

– Травматизм всегда связан с погодными условиями, с работой промышленных предприятий, с сельским хозяйством. С первым гололедом у нас уже начался сезон. Но самый разгар будет с 25 декабря до конца января. В этот период фиксируется самое большее количество травм. И все приходят утром, когда протрезвеют. Но это жизнь…

– Существуют рекомендации, как правильно падать. Неужели можно себя контролировать при падении?

– Конечно. Этому учат, этому надо учить. Человек падает, выставив руку, а это неправильное падение. Правильно – с распростертыми руками, с перекатом, сгруппировавшись. Бабушку не научишь, а молодежь можно учить.

– Травматология, понятно, не стоит на месте, развивается. Что важное можно выделить из последних достижений?

– Артроскопические методы оперативных вмешательств, особенно коленных суставов. Эндопротезирование – одно- и двухполюсное. В зависимости от протеза, и стоимость разная. Человек, который жил обездвиженным, с выраженным болевым синдромом, сажал себе печень, почки, желудок обезболивающей химией, благодаря современному оперативному вмешательству может жить без боли. Это замена сустава, которую у нас в городе делают довольно хорошо.

Травматология сейчас высокотехнологическая. В будущем нас ждет еще больше достижений, но это все требует капиталовложений. Увижу ли я этот расцвет – не знаю. Наверное, когда-то люди будут жить гораздо дольше и лучше, но это будет немало стоить. А вот как человечество решит, кому продлевать жизнь, а кому нет, – я не могу ответить. Очевидно то, что, если вы будете представлять ценность для общества, оно будет платить, чтобы продлить вам жизнь.

– Давайте о радостном. Как вы будете встречать Новый год?

– Дома. Когда-то я был не очень домашним, а сейчас – да. Все приходит со временем, и понимание того, что Новый год встречается в кругу семьи, по старым традициям, которые менять не стоит.

– Поделитесь тостом от Чирты.

– Я всегда произношу тост за Веру, Надежду, Любовь и обязательно Софию. Если не будет мудрости, вера, надежда и любовь – бессмысленны. Любовь без мудрости заканчивается проблемами. Глупая вера заканчивается фанатизмом. Бездумная надежда – это безнадега. Так что желаю всем мудрости!