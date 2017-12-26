«…А голова пускай болит у тех, кто не пришел»

Он приезжал с концертом в наш город семь лет назад. На фоне новых имен украинских исполнителей, казалось, его немного подзабыли. Но зал областной филармонии опроверг это ощущение: Гарика Кричевского помнят, его песни знают, приезда артиста ждали.

Пришедшие на концерт напоминали компанию друзей или старых знакомых. Люди громко здоровались, приветствовали друг друга из разных рядов филармонии. В какой-то момент показалось, что сейчас начнется сессия горсовета: депутаты шли практически пофракционно. Они в этот вечер хотели шансона.

Почти два часа «зарифмованных мыслей» Кричевского и прекрасного музыкального сопровождения коллектива «Княжий двор». Гарик общался с залом, рассказывал истории написания песен, вспоминал что-то личное, семейное, шутил, благодарил филармонию и ее директора Николая Кравченко, даже посвятив ему припев одной из песен. Публика была отзывчивой, женщины не забыли подарить артисту цветы.

В чем феномен Кричевского? Почему в течение десятилетий на него собираются залы и с удовольствием вместе с артистом поют «Привокзальную», «Киевляночку», «Мой номер 245» и другие хиты? Наверное, уместной будет такая параллель: вы смотрите глубокие, артхаусные фильмы, много и долго, но вдруг устаете от всего этого и просто нуждаетесь в легкой, красивой мелодраме – чтоб отвлечься и отдохнуть. Артхауса, а также триллеров в нашей нынешней жизни с избытком, поэтому становится легче, когда услышишь: «Чтоб не назад к печали, чтоб только не стреляли, все остальное – смех»…

«Я практически не даю интервью. А пресс-конференцию давал всего одну – в 94-м или 95-м году, когда были первые гастроли», - заявил артист и добавил: «Но с вами поговорю – меня попросили организаторы»… Спасибо Сергею Войцу за организованный эксклюзив.

– Гарик, вы производите впечатление позитивного человека, спокойного. А вы часто злитесь? Что вас выводит из себя? Как вы негодуете?

– На этот вопрос лучше ответила бы моя жена. Конечно, все бывает, это же эмоции. Если говорить о моей второй профессии, то я все равно остался врачом. Я считаю, что человек должен уйти с концерта в психическом здоровье. То есть пришел больной – ушел здоровый. Поэтому я стараюсь не грузить людей. Может, поэтому создался мой имидж, как вы заметили, позитивного человека. В жизни все по-другому: могу и по роже надавать, если надо.

– Кстати, о вашей первой профессии. Вы, правда, мечтали стать гастроэнтерологом?

– Мечтал стать гастроэнтерологом, а стал рентгенологом. В наше время не врачи выбирали специализацию, а их выбирала судьба. Куда ты мог устроиться, куда получалось, там и работал. Кто-то, может, хотел быть психиатром, а стал педиатром. Это зависело от многих факторов.

Я никогда не думал, что стану рентгенологом. Более того, у меня с этим предметом были проблемы. Когда у нас были пары по рентгенологии, я был влюблен и прогуливал занятия. Чтобы получить зачет или оценку на экзамене, я пользовался коррупционными схемами – подкупал преподавателей коньяками. Я выруливал из ситуации, зная, что рентгенология мне может пригодиться, возможно, косвенно. А судьба так разыграла карту, что я попал в интернатуру именно по рентгенологии.

– Скоро праздник. Как Гарик Кричевский встречает Новый год?

– Как правило, на работе. Но в этом году по некоторым техническим причинам (наверное, к счастью) работа сорвалась – люди не успели достроить заведение, в котором мы должны были работать на Новый год. Скорее всего, праздник будет в семейном кругу – с оливьешечкой, селедочкой, водочкой, шампанским и так далее. Абсолютно неплохая ситуация.

– Вспомните что-то интересное из вашей новогодней работы.

– Как-то мы работали в гостинице «Ялта» (это было лет пятнадцать назад), где было несколько площадок. Разные залы, разные компании. Нам надо было перемещаться, и получилось так, что Новый год мы встретили в лифте. Я, моя жена, пара музыкантов и какой-то темнокожий мужчина с ананасом. У нас с собой было шампанское, и когда мы, находящиеся в кабине поднимающегося лифта, посмотрели на часы и поняли, что вот он, Новый год, открыли бутылку, разорвали ананас и отметили. Наступивший год таким и был – из поездов и самолетов практически не выходили, были в постоянном движении. С тех пор стараюсь ближе к двенадцати к лифту не подходить.

– Это будет Год Собаки. Какие у вас отношения с собаками?

– У меня есть собако-человеческое существо – рыжий пудель. Зовут его Блюз. Это не собака, а абсолютнейший человек. Хитрый, наглый, но человек. Я являюсь негласным президентом клуба собачников нашего района. Мы отстаиваем права собак. Надеюсь, что в этом году поменяется отношение к ним. Мне приходится жить на две страны – в Украине и Германии, и я вижу отношение к животным там и здесь. Здесь это кошмар. Мы ехали из Киева сюда, по дороге остановились, и моя жена нашими бутербродами кормила бездомных потрясающе красивых собак.

– Как разделить культуру и политику?

– Мне кажется, творческим людям надо абстрагироваться, больше думать о том, как пообщаться с Далай-ламой, словить дзен, а не интегрироваться в политику. Это неблагодарное дело. Если у вас есть внутренние проблемы – пообщайтесь с приближенными Далай-ламы, и будет все нормально.

– Вы так делаете?

– Нет. У меня нет внутренних проблем.

– Что вам говорят после концертов?

– Как правило, благодарят. А запомнились две вещи. Первая: дядька, очень взрослый, седой, с животом, говорящий: «Я вырос на ваших песнях». Вторая, которую часто приходится слышать: «Шансон я не люблю, но ваши песни мне нравятся». Кстати, именно этими словами начинается моя книга «Скрипач в законе», которая скоро выйдет.

– Какие вы любите подарки?

– Которые мне дарят мои дети.

– Что-то, сделанное своими руками?

– Не обязательно. Могут айфон подарить – все равно приятно. Любое внимание от детей – это самое дорогое, что может быть. Это самое кайфовое, что понимаешь с возрастом.

– А что вы любите дарить?

– Могу сказать, что я не люблю дарить. Я не люблю дарить цветы. Я к ним равнодушен, забываю их дарить, не понимаю их, не разбираюсь в цветах. Дарю человеку что-нибудь полезное для него. Нет, я, конечно, дарю цветы, но внутреннего желания это делать у меня нет.

– Предложите тост от Гарика Кричевского.

– Ребята, в этой стране можно желать только одного – мира. Чтобы перестали погибать люди, чтобы страна перестала быть политически заряженной, чтобы люди занимались музыкой, творчеством, бизнесом. И, конечно же, здоровья!