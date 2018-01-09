10 тысяч снимков родного города

Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда в Интернете и в печатных СМИ все время появляются новые и новые фотографии Елисаветграда-Зиновьевска-Кировограда? Кто-то ведь находит эти фото, сканирует, систематизирует, определяет, в каком году и где именно они были сделаны…

Каждое ретро-фото имеет свою биографию. Кто-то сфотографировал красивое здание или какое-то событие, кто-то долго хранил это фото в альбоме. Потом оно попало к коллекционерам, в областной государственный архив, в музей или осталось в семейном альбоме, но было опубликовано в Интернете.

У кировоградского электрика Игоря Свитецкого собственной коллекции ретро-фотографий нет. Он – виртуальный коллекционер. Еще лет десять назад Игорь Вячеславович задался целью собрать все фотографии нашего города с 1870-х до 1980-х годов в одном месте. Тогда казалось, что это много времени не займет. Но работа продолжается до сих пор, в виртуальной коллекции Свитецкого уже около десяти тысяч фото, а конца пока не видно!

– Игорь Свитецкий сплотил нас, коллекционеров фотографий, – рассказывает Юрий Тютюшкин. – Большинство из нас не сканирует свои коллекции, не выкладывает в Интернет, на это просто нет времени. Но этим занимается Игорь – я даю ему фото, он их публикует. Чем это ценно для меня? Тем, что люди видят и комментируют эти фото, пишут: «В этом доме жила моя бабушка» или «На первом этаже был продуктовый магазин», часто уточняют адрес здания или год фото. Ну и просто тем, что все мои фотографии отсканированы, люди могут увидеть, вспомнить что-то, получить такое же удовольствие, какое получаю я, когда нахожу какую-то новую интересную фотографию.

В виртуальной коллекции Свитецкого около четырехсот фотографий Елисаветграда, примерно столько же – Кировограда времен оккупации, но больше всего, конечно, фотографий 50-80 годов прошлого века.

Игорь Вячеславович говорит, что большинство коллекционеров с удовольствием дают свои собрания для публикации. Он опубликовал уже почти все фото Тютюшкина, фотографии периода оккупации из коллекции Анатолия Морозова, фото из коллекции Виталия Неделько, многие семейные архивы. Кроме этого, Игорь Свитецкий получил разрешение отсканировать и опубликовать все фотографии, которые хранятся в государственном архиве области, а там есть поистине уникальные вещи, которых до сегодняшнего дня почти никто не видел.

– Я очень благодарен директору архива Олегу Бабенко за такую возможность, – говорит Свитецкий. – Мне очень хотелось бы поработать и в фондах краеведческого музея.

Также коллекция пополняется в Интернете – как из отдельных архивов, например, архива фотографа Василия Ковпака, так и из публикаций в СМИ, в соцсетях.

Сам Игорь Вячеславович десять лет публиковал свою виртуальную коллекцию в «Яндексе» и в группе «Кіровоград. Згадуємо» в соцсети «Одноклассники». А теперь в связи с тем, что на территории Украины оба ресурса блокируются, переносит фото на сайт библиотеки Чижевского. (Раздел «Электронная библиотека» – автор Игорь Свитецкий, – «Коллекции фотографий», http://library.kr.ua/elib/svitetskyi/index.html).

Спрашиваем:

– Попадались ли какие-то фотографии, которые вас поразили?

– Таких было очень много. Сегодня я ясно могу представить, как выглядел город в начале прошлого века, в тридцатые годы, во время войны, в конце сороковых и т.п. Могу рассказать, где что находилось, как менялась какая-то улица, какое-то здание. Но общая картина складывалась много лет из отдельных фрагментов. Что удивило? Наверное, фонтан в парке Крючкова. Точнее, он был еще в парке Эльворти до революции – женщина с чашей, но не такая, как на центральной площади. Этот фонтан простоял на том месте, где сейчас церковь, как минимум до начала 40-х годов прошлого века. Мне очень нравятся фотографии фонтанов – фонтаны быстро разрушаются, и их не восстанавливают, просто убирают или заменяют на новые, они сохраняются только на фото. Очень интересно рассматривать, например, фонтаны на центральной площади Елисаветграда-Кировограда. Почему сегодня не хотят восстановить большой фонтан в центре площади? Это было очень красиво…

– А вы не планируете издать печатный альбом с ретроспективой видов, например, той же центральной площади в разные годы?

– Нет, сам не планирую. Одних фотографий ведь мало – нужны комментарии историков, краеведов. Но если бы мне предложили участвовать в таком проекте, то я бы с удовольствием сделал подборку фото. Можно сделать ретроспективу фото не только площади, но и железнодорожного вокзала, например, или одного квартала на Дворцовой.

Безусловно, для журналистов, краеведов, историков работа Игоря Свитецкого бесценна. Тем более что сам коллекционер говорит, что создает эту подборку именно для того, чтобы ею пользовались, изучали, публиковали.

Сегодня на сайте библиотеки еще не все фотографии, и очень жаль, что при переносе с «Яндекса» потерялись комментарии и пояснения пользователей. Но там уже несколько тысяч фотографий, многие из которых еще нигде не публиковались. Заходите, рассматривайте, комментируйте.