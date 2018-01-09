«Как и мои тигры, я не представляю себе другой жизни, кроме цирка»

В новогодние праздники кропивничане получили возможность увидеть незабываемое шоу с участием экзотических зверей от цирка «Кобзов». Гвоздем программы «Новогодняя феерия» были слоны. С ними, а также с другими животными работают представители итальянской цирковой династии – братья Давио и Коррадо Тони.

Давио встретил нас у вольера с тиграми – это его любимые животные. Он поприветствовал своих воспитанниц (все пять огромных полосатых кошек – тигрицы), а они в ответ огласили вольер громогласным урчанием. Звери мурлыкали (если производимые ими звуки можно так назвать) и ластились к дрессировщику – было видно, что они друг в друге души не чают.

– К какому виду относятся эти тигры?

– Нет в цирке деления на виды – все тигры уже не в первом поколении родились в неволе, – отвечает Давио по-английски. - Может быть, их прапрабабушки еще охотились в джунглях. Но для этих тигров цирк – вся их жизнь.

– Вашей цирковой династии более 100 лет. А как начинаются цирковые династии?

– Династия Тони работает в цирке с 1872 года. Как она началась? Один из моих предков пошел работать в цирк и остался там. А его дети тоже решили связать свою жизнь с цирком. А потом и их дети.

– Не возникало желания заняться чем-то другим, связать свою жизнь с занятием, не относящимся к цирку?

– Я с самого детства в цирке, это моя жизнь. Я не представляю себе другой жизни, кроме цирка, как и мои тигры. Но я не всегда был дрессировщиком – пробовал себя и как акробат, и как жонглер. Но желания уйти из цирка не было никогда.

– Дрессировщик хищных животных – непростая работа. Для нее нужны какие-то особые черты характера или навыки?

– Далеко не каждый может стать дрессировщиком. Чтобы работать с животными, их нужно любить – это самое главное условие. Хищники, как и домашние питомцы, тоже нуждаются в любви и заботе, они ее чувствуют и искренне любят своего хозяина. Но, работая с ними, конечно, нужно учитывать, что их сила огромна и они не всегда могут рассчитать ее. Случаются проблемы. Редко, но случаются.

– У вас такие проблемы были?

– Нет. Но у моего отца был случай – на репетиции снежный барс травмировал ему ногу. Нечаянно – просто, играя, не рассчитал силу. Отец относился к таким происшествиям спокойно.

– Как я поняла, репетиции животные воспринимают как игру? Как вообще идет, например, работа над новой программой?

– Да, для них это своеобразная игра. Новые элементы в программу вводятся на основании наблюдений. Например, зверь начал играть с каким-то предметом или проявил какие-то новые для себя повадки. Вот тигрица стала играть с мячом. Я поощряю ее делать так дальше, а когда прием будет отработан, его включают в программу.

– То есть те ужасы, о которых рассказывают зоозащитники о дрессуре животных в цирках, преувеличены?

– Большинство из того, о чем говорят защитники животных, – мифы. Не скрою, раньше насилие в цирках имело место, но уже давно понятно, что им многого не добьешься. Такие вещи еще можно увидеть в цирках стран третьего мира, и это действительно ужасно, но европейские цирки давно не используют такие методы. К тому же у зоозащитников, выступающих против животных в цирках, есть и свои интересы.

– Какие?

– Цирковые животные не смогут жить на воле. Если забрать их из цирка, то нужно определить их в питомник или центр реабилитации. Эти центры организовываются и содержатся за счет благотворительных фондов и взносов неравнодушных людей. Но кто контролирует, как используются средства, которые перечисляют эти люди? Никто. В Италии животные в цирке были запрещены, их забрали и поселили в центры реабилитации. Недавно работники цирков решили проведать своих зверей и увидели жуткую картину. На территории центра был только сторож, животные ходили голодные, ими не занимались, их даже не за что было кормить. Хозяина фонда не нашли, он отдыхал на Карибах. Скажите, неужели такая судьба для зверей гуманнее цирка? Это сложная проблема, и сейчас власти Италии пересматривают запрет на животных в цирке.

– По крайней мере, в цирке животное само зарабатывает себе на пропитание!

– Да.

– Если не секрет, во сколько обходится содержание зверей?

– Тигр должен съедать минимум 5 килограммов мяса в день. Чтобы напоить слона, нужно 100 литров воды в день. Дальше считайте сами (улыбается). Знаете, что хочу сказать, – не думайте, что с животным в цирке плохо обращались, если оно оказалось на улице и стало вести себя агрессивно. Нет, скорее всего, оно случайно вышло за территорию цирка. Но из-за того, что другой жизни зверь не знает, для него улица – это чужой и враждебный мир, от которого он инстинктивно защищается. Оказаться на улице для циркового животного – огромный стресс.

– То есть оно нападает не потому что озлоблено, а потому что ему страшно?

– Конечно. Но люди не понимают этого и чаще всего убивают животное.

Между тем тигрицы в вольере выглядели весьма довольными. Они вели себя, как обычные домашние кошки, только огромные, - бегали, играли друг с другом, ворочались на подстилке из опилок. По словам Давио, тигры почему-то лучше чувствуют себя в прохладную погоду. А в жару они в основном спят.

Со слонами работает Коррадо Тони, но его на момент визита журналистов в цирке не было. Кроме тигров и слонов, в цирке «Кобзов» перед кропивничанами выступали двугорбые верблюды – дромадеры, большой австралийский кенгуру и даже настоящие американские бизоны.

Поначалу мы рассчитывали, что к моменту выхода номера в печать цирк еще будет в Кропивницком. Однако пребывание в нашем городе было сокращено на несколько дней, и 8 января «Кобзов» покинул Кропивницкий. Зато остались впечатления от «Новогодней феерии».