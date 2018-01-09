Тринадцатый календарь Босько

16:28
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Станислав Янчуков/Фото Олега Шрамко, «УЦ»

Презентация «Исторического календаря Кировоградщины» Владимира Босько вот уже несколько лет становится главным культурным событием начала года. На презентации календаря на 2018 год его редактор Станислав Янчуков вспоминал, что в 2006 году, когда появился первый календарь Босько, Леонид Васильевич Куценко очень высоко оценил идею такого издания и отметил: «Это же через пять лет мы будем знать все даты и всех юбиляров». Тогда казалось, что пяти лет хватит. Ведь Владимир Николаевич отмечает в календаре юбилеи всех выдающихся земляков и знаковых для нашего края событий и, по идее, через пять лет должен был начать повторяться.

Но календарь, задуманный как энциклопедия выдающихся земляков и памятных дат за эти годы эволюционировал. Сегодня это совершенно уникальное издание – авторский календарь, в котором, что ни статья, то маленькое (а иногда и большое) открытие. Например, в статье «Загадки й таємниці легендарних пісень» краевед пишет не только об авторе песни «Синенький скромный платочек» елисаветградце Якове Галицком (его Босько открыл нам несколько лет назад), но и об александрийце Шоломе Секунде. Он, оказывается, автор музыки к «народной» эмигрантской песне «Москва златоглавая, звон колоколов». То есть на самом деле он написал песню на англо­язычное стихотворение «Моя еврейская девушка». Песня была очень популярна в США и в Европе. И неизвестный эмигрантский поэт написал на эту музыку ностальгический текст о «гимназистках румяных, от мороза чуть пьяных». А слышали вы, например, об авторитетном французском астрологе Александре Волгине, который боролся с «вульгарной астрологией»? Хотя известен он прежде всего тем, что, оказавшись в концлагере во время Второй мировой войны, точно предсказал дату своего освобождения… Оказывается, тоже наш – из Новой Праги!

Конечно, главные события года – это столетия Василия Александровича Сухомлинского (28 сентября) и Яра Славутича (11 января). Обе эти даты будут широко отмечаться, и, наверное, об обоих наших выдающихся земляках в этом году будет написано и сказано немало. Теперь о датах менее круглых: в 2018 году у нас есть повод также вспомнить Дона Аминадо, Гната Юру, Генриха Нейгауза, Виктора Близнеца, Георгия Лангемака, Александра Лишневского. В этом году впервые Владимир Босько включил в календарь юбиляров – героев АТО.

И, конечно, сборник ценен тем, что напоминает, кого поздравить. В ближайшие дни не забудьте поздравить с юбилеями Владимира Ильича Курбатова (29 января) и Виктора Громового (1 февраля). В этом году круглые даты будут праздновать также бывшие главы города Александр Саинсус и Николай Москаленко, директор художественного музея Татьяна Ткаченко, педагоги Григорий Клочек и Борис Набока, писатели Владимир Шурапов, Юрий Смирнов, Антонина Коринь, Алексей Корепанов, художники Андрей Хворост, Надежда Падурская, Сергей Шаповалов, Людмила Кривенко, Андрей Надеждин, Игорь Смычек, журналисты Юрий Илючек, Евгения Шустер и Валентина Бажан, врач Ефим Маргулис, директор областного архива Олег Бабенко.

Это, конечно, только очень небольшая часть из «юбилейного списка» Босько – в календаре 2018 года больше трехсот биографий выдающихся земляков и несколько совершенно потрясающих авторских статей. Например, о том, что Елисаветград был одной из столиц «толстовства», и Лев Николаевич вел личную переписку как минимум с десятью елисаветградцами!

Однако пересказывать книгу не будем. С 2006 года «Календарь» печатается за счет областного бюджета, но раньше он не поступал в продажу, а в этом году его наконец-то можно будет приобрести в магазине издательства «Имэкс-ЛТД», так что книгу смогут купить и прочесть все желающие.

Ольга Степанова

Ольга Степанова

Журналист «УЦ».