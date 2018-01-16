Субсидии: нет поводов для волнения

С 1 января была повышена минимальная зарплата – до 3700 грн. Этот показатель критически важен для огромного количества украинцев – от него зависит вероятность получить субсидию и ее размер.

В деле выяснения и разъяснения изменений, ожидающих нас в новом году, редакции «УЦ» помогла заместитель директора Департамента социальной защиты населения Кировоградской ОГА Надежда Крымская. Она – специалист по вопросам субсидий и льгот.

– Надежда Николаевна, первый животрепещущий вопрос для многих наших читателей – не потеряют ли они субсидию после повышения заработной платы?

– Размер зарплаты, конечно, является одним из ключевых показателей при начислении субсидии, но до окончания отопительного сезона бояться нечего. Согласно действующему порядку, при расчете размера субсидии берутся доходы семьи за предыдущие месяцы – для нынешнего отопительного сезона это первый и второй кварталы 2017 года. Субсидия рассчитывается на весь отопительный сезон и в течение него не пересматривается. Так что как минимум до мая 2018 года будут продолжать действовать нынешние расчеты по субсидиям на центральное отопление, природный газ для семей, использующих его для обогрева, а также на уголь и сжиженный газ. В мае будет проведен перерасчет субсидий на летние месяцы – для этого периода берутся доходы семьи за третий и четвертый кварталы 2017 года. То есть даже тогда повышение зарплат на размере субсидии не скажется. Доходы граждан за 2018 год будут учитываться уже при расчете субсидий на следующий отопительный сезон 2018-2019 года. И тогда, возможно, какая-то небольшая часть населения действительно не получит субсидию или получит в меньшем размере.

Постановление Кабинета Министров №848 от 1995 года говорит о том, что на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг от государства имеют право семьи, чьи расходы на оплату этих услуг превышают 15% от совокупного дохода. В Кировоградской области в прошлом году субсидии получили более 50 тысяч семей – чуть более, чем половина жителей области! И это несмотря на то, что в начале прошлого года минимальная зарплата выросла с 1700 до 3200 грн. Это повышение было благополучно «съедено» новыми тарифами на водоснабжение и электроэнергию. Боимся, что и с зарплатой в 3700 к моменту начисления субсидий произойдет то же самое. С января НКРЭ уже повысила оптовую цену на электроэнергию для предприятий, а значит, через время грядет и очередное повышение для нас с вами. МВФ на прошлой неделе деликатно намекнул, что пришла пора повышать цену на природный газ (хотя куда уж выше?..), с большой долей вероятности вырастут цены на водоснабжение (надо же сотрудникам ОКПП «Днепр-Кировоград» с чего-то платить зарплату в 3700). В общем, замкнутый круг какой-то получается. Радует хотя бы то, что порядок перерасчета субсидий максимально автоматизирован и почти не нуждается в действиях ее получателя.

– В мае перерасчет субсидий будет произведен автоматически, сведения об уровне доходов для этого мы берем в фискальной службе. Получателю нет нужды, как раньше, каждые полгода брать справку о доходах по месту работы и стоять в очереди, чтобы ее предоставить. Исключение составляют лица, арендующие жилье, – им нужно ежегодно в мае подавать пакет документов. Но есть нюансы, все же требующие визита в территориальное отделение соцзащиты или обращения к уполномоченному лицу, – говорит Надежда Крымская.

– И что же это за нюансы?

– Чаще всего это изменения в составе семьи. Например, родился ребенок или кто-то из членов семьи сменил место жительства – обо всех этих изменениях нужно уведомлять, поскольку размер субсидии рассчитывается по количеству фактически проживающих в семье.

– А какие могут быть основания для отказа в субсидии?

– Основание только одно – покупка более чем на 50 тысяч гривен, совершенная в период, за который берутся доходы семьи для начисления. Но даже если у вас была такая покупка, вы все равно можете получить субсидию после решения специальной комиссии. В изменениях к Постановлению №848 от 2017 года указывается, что, если эти 50 тысяч были потрачены на медицинские цели, необходимый для нормальных жилищных условий ремонт и так далее, то семья имеет право на субсидию.

Как видим, условия для получения субсидии – более чем демократичны. Но насколько долго наше небогатое государство сможет выполнять эти немалые финансовые обязательства? Как разорвать порочный круг?

– В прошлом году Кабинет Министров сделал первый шаг к монетизации субсидий, – говорит Надежда Крымская. – Семьи, экономно расходовавшие энергоносители, смогли получить часть выделенных на субсидию средств живыми деньгами.

– И сколько человек получило такие компенсации?

– Почти 58 тысяч домохозяйств получили компенсации из средств, сэкономленных за природный газ и электричество в осенне-зимний период. Я считаю, что это очень хорошая инициатива, мотивирующая людей экономить энергоресурсы. Раньше неиспользованные остатки средств, выделенных государством предприятиям – поставщикам энергоносителей в качестве субсидий, оставались на счетах и учитывались при расчете субсидии на следующий отопительный сезон. Но люди этих средств не видели. Теперь есть стимул – живые деньги. Для природного газа максимальная сумма эквивалентна стоимости 100 кубометров газа, для электроэнергии – равная 150 киловаттам в час, на данный момент 687 и 135 грн соответственно.

– В новом году эта практика будет продолжена?

– Да. Пока изменений в этой процедуре нет. Но шаги по дальнейшей монетизации будут предприниматься. Один из таких шагов – государство с 1 января отменяет механизм взаимозачетов и оплачивает предприятиям-поставщикам энергоносители наличными деньгами по факту их использования домохозяйствами, получающими субсидию. До этого субсидия рассчитывалась на основе норм потребления, теперь оплата будет производиться по количеству реально использованных ресурсов.

Отказ от норм потребления как основы расчетов между поставщиками энергоносителей и государством позволит сэкономить немалые средства. Но конкретные суммы появятся только после того, как это новшество заработает.

Надежда Николаевна попросила нас напомнить на страницах газеты информацию для тех, кто пользуется субсидией на твердое топливо и сжиженный газ: поскольку этот вид субсидии рассчитывается в начале каждого года, им необходимо подать заявление и декларацию, чтобы иметь возможность закупить топливо на следующий отопительный сезон. Территориальные управления соцзащиты уже начали прием документов. Заявления принимаются непосредственно в управлениях, но также могут быть пересланы по почте и оформлены в электронном виде на официальном сайте Минсоцполитики.