Молодой волшебник из Кропивницкого

Еще один кропивничанин стал участником телевизионного проекта «Голос країни» на канале «1+1». Его зовут Дмитрий Стоян, в данный момент парень живет и работает в Киеве, и у него довольно необычная специальность – актер детского театра.

На «Голосе» Дима буквально покорил зрительный зал своим зажигательным выступлением. Он исполнил композицию Kiss Тома Джонса и смог развернуть к себе саму Тину Кароль. Теперь Дима тренируется в ее команде.

Найти Дмитрия в соцсетях и связаться с ним оказалось совсем нетрудно. Он – выпускник кировоградской музыкальной школы № 2 им. Юрия Мейтуса по классу вокала и гитары. После нескольких неудачных попыток продолжить музыкальное образование в Киеве Дима выбрал иной путь и поступил в Днепропетровский театрально-художественный колледж, который успешно закончил. Однако от планов сделать музыкальную карьеру не отказался. Впрочем, пусть Дима сам расскажет об этом:

– Я решил заниматься музыкой благодаря старшему брату – он в 6 лет познакомил меня с творчеством группы «Ария», и лет до 11-12 я мечтал быть, как Кипелов, даже хотел отрастить длинные волосы. В семье у меня музыкантов нет, оба родителя – врачи, мама работает в детской поликлинике заведующей отделением физиотерапии. Но они всегда поддерживали наши с братом инициативы, и, когда я решил идти в музыкальную школу на вокал, тоже поддержали. Гитару я выбрал сначала просто потому, что нужно было выбрать дополнительную специальность, но потом я влюбился в этот инструмент и закончил музыкалку по двум классам – гитара и вокал. После окончания 9 класса я хотел поступать в музыкальное училище в Киеве, но по разным причинам это не получалось. И тогда было решено изменить профиль – я поехал в Днепропетровск поступать в театральный колледж и сразу поступил. Сначала выучился как актер кукольного театра, потом как драматический актер. После окончания колледжа некоторое время работал в Днепропетровском академическом театре русской драмы. Но я понял, что вряд ли у меня хватит терпения и выдержки пройти всю длинную и запутанную карьерную лестницу официального театра, чтобы получить наконец возможность участвовать в действительно интересных и новаторских проектах. Поэтому я переехал в Киев и пока работаю в частном детском театре. У нас нет стационарной площадки, труппа выступает в детских садиках, школах, детских отделениях больниц. Но у нас свой реквизит и полноценные театральные спектакли для детей. Моя любимая роль – это Волшебник из сказки «Волшебник Изумрудного города».

На «Голос» я пытался пробиться уже дважды, но в прошлый раз не прошел отбор. В этот – прошел. К чему такая настойчивость? Я продолжаю заниматься музыкой, у меня есть своя группа, она называется «Каждый день», и довольно много авторских песен. Мы играем в стиле фанк, босанова – веселая, солнечная музыка. Свое участие в «Голосе» я рассматриваю как способ продвижения группы.

И песню, и сценический образ я выбирал не случайно. Но сначала я думал исполнить ее, выйдя на сцену с гитарой. Но организаторы «Голоса» настояли на том, что гитары не будет, - и я понял, что за инструмент спрятаться не выйдет, нужно будет работать всем телом. Сценический образ я подбирал специально так, чтобы он был ярким и запоминающимся – для этого и нужны были красные носки, которые отметил Потап. Если быть честным, то изначально я хотел попасть в команду Сергея Бабкина, но к этому моменту команда у него уже была почти полностью набрана. Меня выбрала Тина – и я этому рад. У нее огромный опыт, мне кажется, что она поможет мне раскрыться на сцене полностью.

Выступление Димы было примечательно еще и тем, что у парня была, наверное, самая мощная группа поддержки – крики «Дима, давай! Ты лучший» были слышны даже тренерам в их креслах.

– Это мои друзья, бывшие однокурсники по «театралке», – рассказал Дмитрий. - Мы очень сдружились во время учебы, так как жили в общежитии. Когда тебе 17-18 лет и ты уезжаешь в другой город учиться вдали от семьи, то друзья в общаге становятся твоей второй семьей. Мы всегда помогали друг другу, прикрывали друг друга, поддерживали. Вот и на «Голос» некоторые из моих друзей приехали из других городов, чтобы меня поддержать. Я очень благодарен им за это.

А мы благодарны Дмитрию за заряд хорошего настроения и желаем ему дойти до победного финала.

Дима Стоян – не единственный представитель от Кропивницкого на «Голосі країни». Неделей ранее в «слепом» отборе нынешнего сезона участвовал студент Кировоградского музыкального колледжа Анри Болквадзе. Он спел настолько хорошо, что к нему развернулись три тренера из четверых. Анри выбрал команду Джамалы. А еще неделей ранее на «Голосе» выступил Иван Ворон – он представлял Запорожье. Но мы-то знаем, что вторая родина рок-вокалиста – это Кропивницкий, и воспринимаем его как своего (и болеем за него всей душой). В общем, у телезрителей из Кропивницкого сложный выбор – за кого из земляков отдать свой голос на «Голосе».