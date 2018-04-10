Светлана Клюкина: «Я очень надеюсь на справедливость»

Заявителем в деле о неправомерной выгоде, которую, по версии следствия, получила бывший руководитель одного из отделов Прокуратуры Кировоградской области Светлана Клюкина, является человек, объявленный в розыск за умышленное убийство и обвиняемый также в преступлении, связанном с наркотиками, – утверждает сама экс-прокурор.

Ее дело сейчас рассматривают в Ленинском районном суде Кропивницкого, накануне очередного слушания в процессе обвиняемая и ее адвокат Владимир Мусиенко согласились встретиться с журналистом «УЦ» – чтобы поделиться собственным видением всей этой скандальной истории.

Напомним, Клюкину задержали в декабре 2015-го. Предъявленное обвинение – получение взятки в 6500 долларов за то, чтобы снять арест с внедорожника Porsche Cayenne и отозвать из суда апелляционное заявление прокуратуры по делу о произошедшем в Кировограде ДТП, виновницей которого являлась жительница Киева, на момент происшествия ожидавшая ребенка. За месяц до задержания Клюкиной Ленинский райсуд назначил женщине наказание в виде 3-х месяцев лишения свободы с лишением прав управлять автомобилем. Прокурор прокуратуры области Гончаренко подал апелляционную жалобу о лишении ее свободы на 2 года. Со временем история обрастала с помощью СМИ всевозможными подробностями, о которых мы также упомянем.

«Это смешно»

Эта фраза звучала в ходе интервью несколько раз – сама героиня обличающих публикаций не только не признает свою вину, но и утверждает, что многие из упомянутых подробностей не соответствуют действительности.

– Не брали меня «на горячем», как об этом писали все газеты. Я находилась на рабочем месте, спустилась в нижний отдел, где у нас общий контроль, встретила кучу людей. Они мне сказали: «Светлана Николаевна, мы к вам». Хорошо, пройдемте. Я открыла кабинет, мне предъявили определение. Все, – утверждает экс-прокурор.

По ее словам, делу дали ход после того, как она отказалась заключать со следствием договор о признании вины по схеме «сдай друга и получи условно».

– Мною были отвергнуты все предложения НАБУ о том, чтобы сотрудничать. Сотрудничество у них подразумевает не только то, чтобы я признала вину, но и то, чтобы я разоблачила кого-либо. Кого-то выше или судей – предлагали два варианта. Это происходило неоднократно, в присутствии моего адвоката. Я себя виновной ни в чем не считаю. Я уверена в своей невиновности. Кроме того, я не считаю соответствующим своим моральным принципам, даже если бы мне было когда-то где-то что-то известно, о ком-то что-то рассказывать, – говорит Клюкина.

Пока материалы не оглашены в суде, не рассказывает обвиняемая и о подробностях самого дела, стоившего ей работы и репутации. Обещает, что это обязательно случится, когда придет время. Но оценку самому обвинению дала вполне однозначную.

– Я взяла деньги за то, чего не могла сделать? Я не была процессуальным руководителем, просто была начальником отдела. Процессуальный руководитель, у него есть флешка так называемая, имеет доступ к реестру досудебных расследований по своим производствам. Я имела доступ только к своим производствам, где была назначена процессуальным прокурором. В данных производствах я не была процессуальным прокурором, были мои работники. Процессуальный прокурор у нас – независимое лицо. Много раз у нас не сходились мнения – не по этому делу, в целом он отвечает за результат, ему ходить в суд. Более того, ни один документ мною не подписывался. В том числе по ее (виновницы ДТП. - Авт.) приговору справка была составлена процессуальным руководителем, подписана заместителем прокурора области и направлена в Генеральную прокуратуру. Нам нечего было скрывать. Если бы я что-то хотела, я могла бы не отправить и так далее. Но все делалось, согласно закону. Более того, было проведено служебное расследование, и оно установило, что все мои действия были законными, – подчеркивает Клюкина.

Муж, сожитель, уголовник?

Материалы служебного расследования, о котором идет речь, есть в уголовном деле и будут оглашаться в дальнейшем. Именно они стали в свое время основанием для восстановления находившейся под следствием экс-прокурора на работе.

– 6 апреля прошлого года меня восстановили, в этот же день меня уволили, и я по сегодняшний день в процессе восстановления, – поясняет она.

Но гораздо интереснее перипетий с увольнениями и восстановлениями госслужащих – истоки самого нашумевшего дела против Клюкиной. Как правило, уголовные производства начинаются с заявления. В данном случае – заявления о вымогании взятки, поданного 11 декабря 2015 года в СБУ человеком, которого прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) называют сегодня представителем участницы того ДТП с «Кайеном», а местные СМИ уже окрестили ее возможным сожителем.

– Был такой заявитель Каменчук. Я его не знаю вообще, ни разу не видела, – утверждает обвиняемая.

Ее адвокат конкретизирует: согласно материалам, которые защита уже открывала следствию, этот самый Каменчук Александр Александрович с января 2016 года находится в розыске по обвинению в умышленном убийстве. Соответствующие данные можно найти на официальном сайте розыска МВД. Но и это не все – по словам юриста, в Соломенском районном суде города Киева рассматривается дело о контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, обвиняемый – тот же заявитель.

– Особо тяжкое преступление, – констатирует Клюкина. – Дело расследовалось, как вы думаете, кем? СБУ города Киева. И вот человека третий год не могут якобы найти.

Именно сотрудники СБУ совместно с инспекторами Генпрокуратуры задерживали ее в рамках производства, начатого по заявлению Каменчука, меньше чем за месяц до совершения убийства, в котором его обвиняют. К тому же, по мнению экс-прокурора, на тот момент отсутствовали основания для задержания, предусмотренные ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

– Тем не менее, я была задержана, отвезена в город Киев, где мне еще на пороге сказали, мол, «Николаевна, все будет хорошо, скоро его закроют, вы вернетесь, у вас все сложится, по-другому будете относиться к задержанию…» Я тоже все время надеялась: вот, разберутся… Наверное, мне не повезло с профессионалами, – говорит она.

Собственное мнение о причинах возникновения обвинений и уголовного производства со столь странными совпадениями не признающая своей вины Клюкина тоже приберегает на потом:

– Я бы тоже хотела узнать. Кому-то, я, наверное, помешала. Может, у кого-то была личная неприязнь ко мне. Мысли есть, но я их не буду оглашать, оглашу их позже. Я не могу говорить о том, что не доказано, предположения не хочу высказывать. Я столкнулась с несправедливостью и не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ней так же. Я никому не желаю зла. Я не знаю, кому это было надо – трепать мне нервы третий год подряд? А если бы я не выдержала?

Скорее всего, все станет немного яснее, когда в суде начнут допрашивать свидетелей. Тем не менее, версия о том, что через начальницу отдела прокуратуры хотели добраться до кого-то другого, не выглядит полностью нежизнеспособной с учетом уже озвученного в заседаниях. Так, прокуроры САП выступали против того, чтобы дело слушалось коллегией судей в составе судей Лен, Загребы и Бутельской в связи с сомнениями в непредвзятости.

Было заявлено, в частности, что «допрошенные во время досудебного расследования свидетели прямо указывают на участие судей Ленинского районного суда совместно с прокурором в коррупционных сделках, высказывание требований предоставить ему (очевидно, судье. - Авт.) и прокурору деньги за принятие решения». Копии соответствующих документов предоставлены суду. Коллегия, впрочем, в отводе отказала, указав, что доказательства коррупционных правонарушений или взаимосвязей судей с подозреваемыми не предоставлены. Стоит отметить также, что рассмотрение было передано в наш Ленинский районный из Соломенского суда Киева по ходатайству обвиняемых.

Плюс обвиняемый, плюс обвинение

Почему «обвиняемые» во множественном числе – потому что обвиняют не только бывшую руководительницу отдела облпрокуратуры в получении взятки, но и некоего Сергея Лёвина в посредничестве. В одном из определений, вынесенных судом в рамках процесса, говорится о том, что этот самый Лёвин снят с регистрации в Украине в связи с выездом на постоянное место проживания в Республику Черногория, пребывает на консульском учете в этой стране, но на судебные заседания не является. Глупо было бы. Мы прямо поинтересовались у Светланы Клюкиной, кто это вообще такой.

– Он частный предприниматель, как оглашали, у него какие-то фирмы, я даже не скажу какие, – говорит она. – Я его знала из Александровки, по рекомендации людей, но никаких близких отношений я бы никогда с ним не имела. Никто этим не интересовался. Это обыкновенный гражданин, о котором я знаю очень мало, при том, что мы проходим по одному делу.

Ее адвокат утверждает, что в целом с какими-либо фигурантами дела, с той же виновницей ДТП, заявителями, у его подзащитной никакой связи нет – ни по телефону, ни личных встреч, и это подтверждается в том числе материалами уголовного дела.

– Все равно что, если мы сейчас отсюда выйдем, я скажу, что вы у меня взяли 200 долларов. Вася сказал Пете, а Петя – Маше. Они меня никто не видел, никто со мной не общался по телефону. Это все со слов. Было бы смешно, если бы не было так грустно, - подытоживает сама обвиняемая.

По словам Клюкиной, после окончательного отказа сотрудничать со следствием в рамках договора о признании вины против нее были выдвинуты новые обвинения.

– Внезапно появилось в апреле уголовное производство по ч.2 ст. 357 и по ч.1 ст. 366, которые объединяли, потом разъединяли, – утверждает она. – На данный момент мне вменяют, что я сохраняла дома документы, которые имели важное значение, без них не мог работать Александровский райотдел милиции (какое-то время она работала в Александровской районной прокуратуре, была прокурором района. - Авт.). Насколько она жизнеспособна, эта их версия, я не могу сказать, поскольку еще не оглашены материалы досудебного расследования. Но я также не признаю себя виновной в этом и буду отстаивать свою позицию.

Продолжение следует

Отметим для чистоты эксперимента, что наша вера в неподкупность и незапятнанность украинских прокуроров, судей и далее по списку очень давно дала серьезную течь, и не осталось ее ни капли практически даже на самом дне журналистской души. Чего там с избытком, так это веры в объективность и беспристрастность, которые в нашей работе – не достоинства, а абсолютно необходимые профессиональные компетенции. Именно поэтому появился этот материал – слишком часто в последнее время отдельные коллеги пытаются подменить не только следователей, но и гособвинителей с тем же судом, вынося на страницах и экранах фактические приговоры – как обвинительные, так и оправдательные. Это дорога не туда, и мы по ней идти не будем.

А будем мы ходить в заседания и профессионально освещать ход судебного процесса. Тем более что ни сама обвиняемая, ни ее защита не просили, чтобы рассмотрение было закрытым. Говорят, что ни от кого не скрываются и хотят, чтобы общественность видела, что происходит.

– Единственная моя просьба – это объективность. Я очень надеюсь на справедливость и объективность со стороны журналистов, – говорит сама экс-прокурор.

К слову, следующее заседание по делу состоится буквально на днях. В его ходе анонсирован просмотр записей видеонаблюдения, где, по словам прокурора САП, зафиксированы встречи упоминавшегося Сергея Лёвина с адвокатом и представителем (очевидно, тем самым, который в розыске) владелицы арестованного на тот момент элитного внедорожника – участника ДТП, а также непосредственно со Светланой Клюкиной. Очевидно, что содержание этих видеозаписей сможет пролить свет на истинные обстоятельства скандального дела.

Что в карманах?

Согласно наиболее свежей е-декларации Светланы Клюкиной от 25 марта текущего года, в ее собственности, в том числе – совместной, находятся земельный участок в Подгайцах площадью полторы тысячи квадратных метров, 50-метровый жилой дом и 43-метровая квартира в областном центре.

В прошлом году она получила 142,6 тысячи гривен зарплаты на основном месте работы – в Прокуратуре Кировоградской области. Кроме того, согласно документу, она получила 60 тысяч гривен в подарок от гражданки Украины Веры Донских и 400 гривен дохода на накопительную карту государственного «ПриватБанка».

Среди финансовых обязательств – кредит в государственном же «Укргазбанке» на 38 с лишним тысяч долларов, взятый в 2008 году, и около 19 тысяч гривен обязательств по кредитной карте «ПриватБанка» – датой возникновения последнего обязательства значится 2 января 2016-го. Тогда проблемы бывшей прокурора как раз только начинались.