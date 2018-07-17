Чемпионат мира имени Лобановского?

На завершившемся в минувшее воскресенье чемпионате мира мы еще раз получили подтверждение тому, что равных футболу по популярности, влиянию на умы и сердца, невероятному накалу страстей и эмоций даже у людей очень далеких от спорта просто нет. И этот феномен объяснить невозможно. Да и нужно ли? Главное, nogomet, а именно так звучит название игры на модном ныне у нас хорватском, продемонстрировал, что он живее всех живых и никто и ничто не может помешать ему развиваться.

Ну а поскольку начинали мы рассказ об этом мировом первенстве с прогнозов футбольных экспертов, то логично, что именно авторитетные специалисты должны поставить точку. Мы не стали ограничивать респондентов рамками вопросов, а просто отдали им мяч, позволив самим свободно строить свою игру:

Вадим Евтушенко – эксперт телеканала «Футбол», звезда советского футбола, бывший игрок и главный тренер кировоградской «Зирки»:

– Получилось, что я оказался неплохим прогнозистом. Ведь в нашей беседе перед стартом чемпионата предсказал успех сборной Франции. Хотя игру от чемпионов мира, обладавших классным подбором креативных футболистов, хотелось бы увидеть более привлекательную. Впрочем, победителей не судят. Французы для своего триумфа затратили ровно столько сил, сколько было нужно.

Приятно, что в число призеров пробились те сборные, которые уже давно не добивались серьезных успехов. Да и англичане, финишировавшие четвертыми, также давненько не забирались так высоко. Скажу так, что и в четвертьфиналах играли те команды, которые этого действительно заслуживали своей игрой. Может быть, чуточку большего заслуживали уругвайцы, которых подкосила травма Кавани. Шведы, за которых, вполне естественно, переживал больше других, даже превзошли мои ожидания. Я рассчитывал на 1/8 финала, а ребята Яне Андерссона пробились в четвертьфинал. На большее не хватило наличия классных исполнителей, хотя по организации командной игры шведы выглядели очень и очень прилично.

Скажу так, что на этом чемпионате один звездный футболист уже не в состоянии был делать результат. Времена, когда Марадона выигрывал матчи в одиночку в 86-м и вытягивал Аргентину в финал на чемпионате мира 1990 года, уже прошли. Здесь ставка на очевидных лидеров, таких, как Месси, Роналду, Салах, уже не сыграла. Наоборот, выигрывали те дружины, где звезды были подчинены командным интересам. Так что идеи Валерия Васильевича Лобановского, высказанные много лет назад, здесь получили очевидное подтверждение. И яркий пример тому – сборная Франции, в которой никто не тащил одеяло на себя, а все, даже в ущерб зрелищности, работали на результат. И все равно был в этом академичном ансамбле прекрасный солист – юный Мбаппе. Но мы-то привыкли к другой Франции, где блистали Платини, Жиррес, Тигана, а позже Зидан, Анри, Трезеге, Дешам. Я, собственно, полюбил французский футбол именно в эпоху Платини и оставался его преданным поклонником. Сейчас же «трехцветные» отошли от своего атакующего романтизма. Но тут нужно отдать должное Дидье Дешаму, который смог убедить таких харизматичных футболистов, как Погба, Гризманн, да и того же Мбаппе, работать на благо результата. И все же считаю, что слабые места у этой золотой сборной были. Это нестабильный вратарь Льорис, который мог выручить, а мог и «привезти», как в финале, и это центрфорвард Оливье Жиру, который при всем огромном объеме черновой работы так ни разу не смог забить. А нападающий призван забивать. Но это мелкие нюансы, которые не повлияли на командную сбалансированность. Ведь все линии работали абсолютно слаженно.

В других сборных такого вот четкого, отлаженного механизма не было. У Аргентины и Уругвая мы увидели прекрасные атакующие линии, но остальные-то до уровня атаки недотягивали. И это одна из причин, по которым этим сборным не удалось добиться успеха.

Что касается хорватского взлета, то если убрать эмоциональную составляющую, связанную с поддержкой Украины, а сосредоточиться на чисто футбольных аспектах, то тут в команде Далича слились воедино воля, характер, огромная самоотдача и футбольное мастерство лидеров, таких, как Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич. Хорватов можно сравнивать со шведами, но у «Тре Крунур» таких вот ярких индивидуальностей просто не было. Может, и выдержали всю сложнейшую турнирную дистанцию хорваты потому, что в решающие моменты веское слово говорили лидеры. Где-то вытащил надежный вратарь Субашич, где-то взял на себя инициативу Модрич, где-то блеснул Перишич, а где-то хладнокровие и класс проявили Ракитич и Манджукич. Остальные же прекрасно дополняли эту картину, что давало потрясающий командный эффект. Но в решающем противостоянии с французами сказалась физическая усталость, ведь сыграли-то парни Далича на целый матч больше, короткая скамейка и психологическая напряженность.

Французы это прекрасно понимали и стали «плясать» от соперников. Дешам понимал, что сил у соперников не хватит. И в первом тайме «трехцветные» где-то убаюкали и измотали своих конкурентов, а уже после перерыва нанесли решающий удар, решив исход противостояния. Конечно, французам где-то повезло, что им удалось еще в первом тайме забить дважды при не очень выразительной игре. Что же касается пенальти, то он скорее был, чем не был. Во всяком случае рефери достаточно внимательно просмотрел этот эпизод и принял взвешенное решение.

Но после этого у хорватов была возможность отыграться, что они с блеском делали не один раз на этом первенстве. Но французы уже вышли другими, и перевес в три мяча, достигнутый уже к 70-й минуте, говорит о полной тактической победе сборной Франции. И даже после ляпа Льориса у хорватов не осталось сил и возможностей совершить еще один подвиг. Многим хорваты понравились больше потому, что они владели мячом и атаковали. Но это потому произошло, что французы им позволили так действовать. Так что выиграли ребята Блана по делу.

И все же поклонники футбола, наверное, хотят больше видеть такую игру, как продемонстрировала Бельгия. Бельгийцев действительно жалко. Они заслуживали больше, чем бронзу. Финал Франция – Бельгия выглядел более логичным, но турнирная сетка распорядилась иначе. Да и подопечные Роберта Мартинеса не стали хитрить на групповом этапе, когда могли сыграть иначе с англичанами. Но тогда бы мы не увидели прекрасных матчей «дьяволов» с японцами и бразильцами, которые стали одними из лучших на этом чемпионате. Ну а в полуфинале бельгийцы, как и остальные, попали во французские «сети». Их лишили скорости и пространства, а в позиционном нападении бельгийцы оказались не очень сильны. И здесь сборная Франции показала свой чемпионский класс и слаженную оборону, где великолепно смотрелись молодые центрбеки Варан и Умтити, которые, кстати, и голы важнейшие забивали в матчах с Уругваем и той же Бельгией.

Ну и в заключение отмечу, что этот чемпионат показал, что многим сборным требуется перезагрузка и смена приоритетов. И от того, как быстро смогут преодолеть свои сложности сборные Германии, Испании, Аргентины, зависит дальнейшее футбольное будущее. И иди-знай, может, те же аргентинцы раскрепостятся без Месси, как шведы без Ибрагимовича, и смогут выйти на другой уровень. Так что, думаю, уже на ближайшем европейском первенстве нас ждут новые открытия…

Юрий Смирнов – литератор, кинопродюсер, спортивный эксперт:

– Мои ожидания полностью оправдались. Чемпионат удался по футбольной и по организационной составляющей, придраться особо не к чему. Хорошо, что турнир получился дискуссионным в футбольном смысле с VAR и другими вещами, когда люди обсуждали футбол, а не количество ограблений, как в ЮАР, или фанатские драки, как на последнем Евро. Любопытным было и яростное желание украинцев поучаствовать в этом празднике жизни, вписавшись за хорватов. Это выглядело, с одной стороны – смешно, а с другой – нормально, потому как никаких бойкотов не получилось, а на стадии четвертьфинала все стали хорватами и поболели за достойную сборную. Но в дальнейшем хотелось бы, чтобы на следующем крупном форуме – Евро-2020 – украинцы были представлены по полной программе, а не как хорваты.

Что касается футбола, то тут не может не радовать, что неожиданно полностью восторжествовали идеи Валерия Васильевича Лобановского, которые, казалось, ушли в архив. А здесь, на примере сборной Франции, мы увидели яркое подтверждение того, что такое Команда – Звезда. Это не команда, в которой нет звезд, а сборная, где звезды делают общее дело, а не играют сами по себе, как Месси, Роналду, Салах и Неймар. Эра звездного футбола индивидуальностей, кажется, закончилась. И это хорошо, потому как в командном футболе больше мысли и смены тактик, чем простого пуляния в сторону Лионеля или Криштиану.

Второй важный момент – это торжество контратаки. Все важные матчи строились по принципу: отдай мяч и пространство – получи победу. Бельгия отдала инициативу Бразилии и победила. То же самое сделала уже Франция с Бельгией. При этом именно бельгийцы стали самой яркой командой турнира. Но им, как и хорватам в финале, немного не хватило тренерской мудрости, которая была у Дешама. Ну а Франция сделала выводы из поражения от португальцев на домашнем Евро и стала чемпионом мира абсолютно закономерно. В общем, проблемы в ходе всего турнира у парней Дешама возникли только в начале второго тайма поединка с аргентинцами. Но они были настолько стремительно решены, что все увидели громадный запас прочности этой команды.

В четверке может быть где-то лишней смотрелась сборная Англии, которой настоящий подарок в виде простой сетки сделала сборная Германии. Возможно, это сатисфакция за все те беды, которые потерпели англичане в футболе от бундестим за последние лет эдак тридцать. Дальше интересно будет наблюдать, что станет с этими ребятами, которые добились потрясающего для Англии успеха, когда к ним станут подключать более одаренных представителей сборной U–20, выигравшей чемпионат мира в своем возрасте. Мне кажется, что именно родоначальники футбола будут на чемпионате Европы одной из самых серьезных сил.

Могли выбрать себе легкий турнирный путь и бельгийцы. Но тогда им надо было устроить еще больший цирк в том смешном матче группового этапа с англичанами. Это смотрелось и так странно со вторыми составами и убиранием ног, но не так, как в игре французов со шведами. А ведь от того противостояния ждали феерии. Ну вот и отдали соперники должок болельщикам в бронзовой игре, где бельгийцы снова показали, что они просто значительно сильнее. Хотя, конечно, уверен не только я, многие хотели бы видеть Азара, де Брюйне с партнерами не просто в финале, а с золотыми медалями. Они этого действительно заслуживали.

Именно бельгийцы отправили домой бразильцев в очень зрелищном поединке. Но дело в том, что пентакампеоны в той игре смотрелись крайне бестолково. И трудно понять: почему из года в год сборная Бразилии терпит фиаско как на чемпионатах мира, так и на первенстве своего континента? И это большая проблема, поскольку подбор исполнителей как бы выглядел нормальным. Ну то ли тренеры там повывелись, то ли они тренируют другие команды.

Если посмотреть на общий уровень, то все сражались и пытались зацепиться хоть за что-то. Ну, может, как я отмечал ранее, невнятной смотрелась сборная Польши, на месте которой очень хотелось бы увидеть украинцев или итальянцев. Вот мне Буффона с партнерами на этом мундиале реально не хватало. При таком раскладе это поколение могло и почудить. Кстати, коллега был в Италии и наблюдал, что интерес к чемпионату был серьезный, несмотря на отсутствие «Скуадры адзурры».

Еще замечу, что не очень много новых звезд зажглось. Я даже не смог составить полный состав тех игроков, которые мне понравились. Имею в виду не авторитетов типа Модрича или раскрученного Мбаппе, а реально не очень известные молодые таланты, самыми яркими из которых были, пожалуй, Повар и Минье.

Что до судейства, то оно было абсолютно нормальным. И нельзя сказать, что где-то ошибки, как в предыдущие годы, когда судили какие-то неумелые азиаты и африканцы, повлияли на исход игры. Только в одном матче между сербами и швейцарцами я заметил некоторую предвзятость. Там, где наказывали сербов, не замечали таких же нарушений у швейцарцев. Но общий уровень арбитража существенно подтянулся, и VAR тут значительно подмог. Тут и более лояльные требования также сыграли свою роль. При этом роль стандартов настолько возросла, что игроки стали очень аккуратно играть вблизи штрафной. Да и арбитры понимали, что штрафные и угловые превратились в грозную силу. Хотя по штрафному в финале на Гризманне у меня есть определенные вопросы, а по пенальти – нет, ибо я сторонник старой трактовки игры рукой. А здесь движение было, и мяч летел в направлении ворот.

А вообще не мешали судьи футболу и не портили праздник. И очень жаль, что УЕФА не приняло новшества, а осталось с бесполезными арбитрами за воротами, которые вообще ничего не видят.

Кстати, перед чемпионатом мира, по ряду причин, я сделал значительную паузу в просмотре футбола. За исключением финала Лиги чемпионов, не смотрел европейские кубки и национальные чемпионаты. Так что к мировому первенству подошел, если так можно сказать, «голодным». И для меня главный итог турнира – что я снова влюбился в эту замечательную игру по полной программе.