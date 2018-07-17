Пока на уровне модели

Оказывается, «жить по-новому» – значит, и платить по-новому за использованную электроэнергию, поскольку с декабря этого года потребители смогут сами выбирать поставщика «света». Но не все и не сразу. Об особенностях украинского свободного рынка электрической энергии нам рассказали представители ЧАО «Кировоградоблэнерго» и ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания».

Понемногу, но наша энергетика постепенно переходит на цивилизированные правила производства и распределения электроэнергии, и даже есть надежда на некоторое уменьшение тарифов. Правда, в Европе снижение тарифов происходит из-за конкуренции на рынке производства, транспортировки, обслуживания и продажи. Этим занимаются разные фирмы, поскольку, по европейскому Антимонопольному законодательству, производитель не может быть одновременно и продавцом электроэнергии. Приблизительно то же самое внедряют и у нас, в частности, по такой схеме работает рынок добычи, транспортировки и продажи газа. Пока мы как-то не ощутили влияние конкуренции на снижение цены, но всему свое время.

Теперь подобная система внедрена и в сфере производства и реализации электроэнергии. Коммерческий директор ЧАО «Кировоградоблэнерго» Олег Соловьев рассказал журналистам, что с декабря этого года в Украине начнут действовать положения принятого в 2017 году Закона Украины «О рынке электрической энергии», который предусматривает возможность прямого контрактирования между потребителем и производителем электроэнергии. Точнее, нынешние монополисты на рынке предоставления данного вида услуг – облэнерго, теперь не имеют права продавать электроэнергию. Распределять электроэнергию, то есть продавать ее потребителям, теперь будет совершенно новое предприятие – ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания», с которой потребители и будут заключать договора на приобретение электрической энергии. Система облэнерго будет заниматься обслуживанием сетей, техническими вопросами учета. Получается, мы имеем как бы независимые друг от друга структуры, которые не должны иметь монопольного влияния на рынок, поскольку они совершенно разные. Правда, остается такая мелочь, как возникновение компании-посредника путем перераспределения структур самих облэнерго, то есть это не совсем совершенно незнакомые люди. Но это мелочи, а нас больше интересуют вопросы практического характера, и тут картина вырисовывается такая.

На протяжении ближайших двух лет потребители делятся на две категории – бытовые, а также юридические и физические лица-потребители с мощностями потребления до одной тысячи вольт и крупные или промышленные. Первые будут пользоваться так называемой Универсальной услугой и никаким образом не смогут поменять рубильник, то есть поставщика. Теоретически, конечно, возможно, но государственные тарифы, льготы, субсидии, надежность, обслуживание и тому подобное остаются привязанными к местному поставщику, так что добиться от другого поставщика каких-то преференций будет сложновато.

Пользователи «Универсальной услуги» будут продолжать «включать свет» и платить по тем же счетам, при этом нас освобождают от необходимости заключать новые договора, поскольку произведенный платеж или какое-то иное действие, скажем, заявка на поверку счетчика, будет означать автоматическое подписание договора. Кстати, договоров будет тепер не один, а несколько, включая и договор на обслуживание приборов учета, но, опять же, волноваться не стоит, поскольку, кроме автоматического подписания договоров, возможно подписание и так называемого публичного договора, который будет опубликован на официальном сайте компании. Желающие подписать договор на гербовой бумаге и заверить его печатью могут это сделать в порядке личной инициативы.

Директор «Кировоградской областной энергоснабжающей компании» Олег Валентый заверил, что, хотя счета и платежки поменяются, их будут разносить потребителям, так что стоять в очередях совсем не обязательно. К удобствам, облегчающим жизнь простых потребителей, относится и возможность сообщать данные счетчиков на страничке компании в социальных сетях или на официальном сайте, но и контролеры тоже пока будут заниматься поверкой счетчиков, поскольку закон отводит три года на паспортизацию, инвентаризацию и тому подобное. В общем, для рядовых потребителей как бы ничего и не меняется, зато крупные потребители должны будут до декабря этого года выбрать поставщика электроэнергии, а их будет очень много, но если до первого декабря кто-то не успеет, то вступит в действие положение закона о поставщике «последней надежды», который будет устанавливать цены гораздо выше рыночных.

В целом если крупным потребителям есть смысл поискать на рынке «где дешевле», то цену на электроэнергию для компаний, имеющих лицензию на предоставление «Универсальной услуги», то есть для бытовых и мелких потребителей, будет по-прежнему устанавливать национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг – НКРЭКУ, так что говорить о свободном выборе производителя электроэнергии нам пока рановато. Мы делаем только первые шаги к свободному рынку электрической энергии и, возможно, когда–то достигнем необходимой степени интегрированности для свободного выбора поставщиков электроэнергии.

Во всяком случае, уже сейчас специалисты говорят, что, кроме европейской модели функционирования рынка электроэнергии, нам необходимо добиться и европейского качества производства за счет модернизации производственных, транспортных и учетных мощностей, а это даже не сотни миллионов, а сотни миллиардов гривен, которые и взять можно не иначе, как с потребителя. Вот и выходит, что на ближайшее время революция в энергоснабжении не решает главных задач – ликвидации монополий и снижения тарифов за счет повышения конкуренции. У нас как раз наоборот, чем больше аптек, тем дороже лекарства. Это к вопросу о стоимости валидола.