Любопытная фотовыставка открылась 20 июля в Кировоградском областном художественном музее – «Балет на вокзале». Балет – канадский. Вокзал – тоже канадский, причём не сценический, а самый настоящий железнодорожный вокзал Union Station в Торонто. А автор фоторабот – наш земляк Павел Босый, театральный художник и режиссёр, профессор сценографии университета им. Райерсона.

Идея «Балета на вокзале», как рассказал сам Павел Босый, рождалась на международном, межуниверситетском уровне и состояла в том, чтобы провести 25 сентября 2017 года балетно-художественную акцию одновременно и в Торонто, и в Нью-Йорке (по совпадению – на одноимённом вокзале Union Station) и дать начало ежегодной программе Fall for dance season. На вокзале в Торонто танцевали студенты второго курса. Павел Босый был приглашён на заключительном этапе как фотохудожник, чтобы запечатлеть вокзально-театральное действо.

Фактически это был балет, перенесённый из балетного класса в вокзальный зал, остающийся открытым для пассажиров, выходящих из поездов или спешащих на посадку. Вместо декораций – электронные табло, извещающие о прибытии и отправлении поездов. Вместо сцены – открытое со всех четырёх сторон пространство, требующее от танцора совсем иной концентрации и выразительности, нежели в балетном классе или на сцене.

В Кропивницком, городе, где прошли детство, юность и начало профессионального становления, Павел Босый бывает только во время каникулярного университетского отпуска, но почти каждый раз привозит новую интересную фотовыставку. Желающие могут убедиться лично…