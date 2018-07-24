Диагноз д-ра Ульяны Супрун

В связи с тем, что мой бизнес имеет определенное отношение к медицине, я внимательно отслеживаю все нынешние перипетии медицинских реформ в Украине, а значит, слежу с помощью Интернета за тем, что говорит и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и как на это реагирует общество. Одно из откровений «госпожи министерки» неожиданно натолкнуло меня на определенные выводы в вопросах, к медицинским реформам прямого отношения не имеющих.

Совсем недавно глава МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что «число украинцев с психическими расстройствами намного превышает среднестатистические цифры в других странах Европы», что вызвало огромный резонанс в СМИ и соцсетях. Далее хочу предложить вниманию читалей «УЦ» несколько ситуаций, которые удивительным образом подпадают под диагноз, поставленный нашему обществу д-ром Супрун.

Ситуация первая

В 2013 г. у городской громады Светловодска было незаконно изъято имущество (часть первого этажа общежития по адресу ул. Ленина, 67). По просьбе руководства города (тогда были проблемы с юристами в исполкоме) я два года ходил по судам, представляя интересы громады, и в результате незаконно изъятое у громады имущество было возращено законному владельцу . Особую окраску всему этому процессу придавал тот факт, что грубое нарушение целого ряда законов Украины было допущено штатными работниками Министерства юстиции Украины, т.е. людьми, отвечающими за соблюдение ЗАКОНА в Украине. Но этим история не закончилась. И дело даже не в том, что никто из правонарушителей не был привлечен к уголовной ответственности (и судя по ситуации и не будет, хотя заявление городского головы с 2012 г. лежит без движения в городской прокуратуре, а представители Минюста на обращение сессии городского совета ограничились примитивной отпиской). Заказчиком этой операции было известное в городе предприятие СП ООО «Светловодскпобут», а исполнителями – ни много ни мало – отдел Государственной исполнительной службы Светловодского горрайонного управления юстиции, частный нотариус Светловодского нотариального округа Соломоненко Лариса Васильевна, Регистрационная служба Светловодского межрайонного управления юстиции в лице государственного регистратора О.В. Юрченко и прочие заинтересованные лица…

Уже после возвращения имущества городу одно из основных действующих лиц этой неприглядной истории – частный нотариус Л.В. Соломоненко обратилась в городской суд с иском о защите чести и достоинства. В судебном иске ко мне она утверждала, что я оболгал ее в СМИ, т.к. она (ВНИМАНИЕ!) все сделала в соответствии с законом.

В судебное заседание я принес три решения судов (два из них в то время уже вступили в силу), в которых черным по белому было написанно, что частный нотариус Л.В. Соломоненко грубо нарушила несколько законов Украины. В результате выданный ею документ признан судами противозаконным, и имущество возвращено громаде.Несмотря на однозначное решение судов по этому делу, судья Светловодского межрайонного суда Баранец Алла Николаевна принимает следующее решение (цитирую дословно): «Визнати недостовірними, такими, що не відповідають дійсності, порушують права, свободи, ганьблять честь, гідність, ділову репутацію, відомості опубліковані у статті “Размышления на тему…” поширенні відносно Соломоненко Л.В…»

Естественно, я обратился в апелляционный суд и достаточно легко его выиграл. Решение, принятое судьей Баранец, было отменено как незаконное.

Ситуация вторая

Многие жители Светловодска знают лечебно-диагностический центр фирмы «Эскулап», который расположен по адресу ул. Ленина, 41 (возле магазина АТБ). Помещение – коммунальное, и фирма «Эскулап» его арендует под ЛДЦ. Этому помещению уже около тридцати лет, покрытие крыши – рубероид, который служит по нормам от 10 до 15 лет. Крыша над лечебным центром начала сильно протекать, и я обратился в обслуживающий ЖЭК с просьбой отремонтировать покрытие. В связи с тем, что денег на ремонт кровли в ЖЭКе не оказалось (хотя в счетах, которые оплачивал «Эскулап», эти средства были заложены), я собрал пакет документов и обратился в городской совет с просьбой (в соответствии с законом Украины) сделать ремонт хозспособом – в счет арендной платы. Согласно процедуре, исполкомом городского совета была назначена комиссия, которая собралась, оценила состояние кровли над лечебным центром и соответствующим актом (подписанным всеми членами комиссии) согласилась с необходимостью ремонта крыши. Вопрос был вынесен на исполком, и вот тут началось самое интересное.

Член исполкома Ирина Козак делает неожиданное заявление. Звучит оно приблизительно так: «Да! Фирма “Эскулап” арендует данное коммунальное помещение, но КРЫШУ НАД ПОМЕЩЕНИЕМ (т.е. фактически потолок помещения) она же НЕ АРЕНДУЕТ! А значит, и ремонт крыши в счет аренды делать нельзя!»

У меня, естественно, возникает вопрос, а что же тогда «Эскулап» арендует? Помещение или воздух в нем?

Но и это еще не все. Вывод о том, что, арендуя помещение, я не арендую в нем потолок, который является его крышей, поддержали практически все члены исполкома, и на этом основании мне было отказано в разрешении на ремонт крыши в счет арендной платы. В результате – крыша продолжает разрушаться, а пациенты, лежа под капельницами, вынуждены наблюдать мокрые разводы на потолках.

Ситуация третья

Речь идет о массовой и хронической неявке депутатов (что само по себе является грубым нарушением закона Украины) на заседания сессий городского совета. Случай настолько известный жителям самых различных городов и сел Украины, что в подробностях и анализе вовсе не нуждается.

А теперь давайте подведем итог всему, описанному выше.

Судья, имея решение трех судов о том, что нотариус грубо нарушил закон, фактически принимает решение о его невиновности. Члены исполкома аренду помещения понимают как аренду воздуха в этом помещении и, нарушая закон Украины, отказывают в необходимом ремонте. Депутаты, которые приложили много усилий и средств, чтобы попасть в городской совет и навести порядок в городе, наносят этому городу своей неявкой на очередные сессии огромный вред.

Совершенно очевидно, что страна погрязла в коррупции. Но, с моей точки зрения, одной коррупцией всего рассказанного мной объяснить нельзя. И здесь я вынужден согласиться с и.о. министра здравоохранения Украины госпожой Супрун. Украинское общество поражено массовым психическим расстройством, и никакие карательные меры ему не помогут, потому что болезнь нельзя вылечить наказанием! Именно поэтому, я думаю, большинство попыток навести порядок в стране не дают результатов.

Резонный вопрос: что делать? Ответ прост. Лечить, лечить и лечить! Более того, каждый, кто хочет участвовать в управлении жизнью государства (госчиновники и депутаты всех уровней, судьи, прокуроры и т.д. ), должен обязательно обследоваться авторитетной комиссией психиатров. Другого выхода у нашего общества просто нет.

Лев Брагинский, г. Светловодск.