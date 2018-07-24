Уличное пианино, «Королева ночи» и композиция из мха

Ко Дню города областной центр получит очередную порцию креативных подарков. Талантливая молодежь представила свои идеи для развития областного центра, а экспертный совет, в который входят известные культурные деятели, традиционно выбрал самые интересные.

Презентация проектов состоялась в понедельник в зале областного художественного музея. Каждому участнику конкурса Фонда культуры и искусств «Перспектива» предоставили возможность презентовать свой проект, продемонстрировать эскизы и защитить идею перед судьями.

Что только не предлагала творческая молодежь! Разноцветное убранство тротуарной плитки на Дворцовой, 6-метровую фотозону в виде башни для Пушкинского парка, создание интерактивной программы QR-кодирования городских достопримечательностей и много-много неординарных арт-инсталляций и мини-муралов для стен кировоградских зданий.

В итоге наибольшее количество баллов от экспертного совета получил проект «Уличное пианино» Александра Сорочана. Музыкальный инструмент, декорированный под лису, разместят на Дворцовой. Сыграть любимые мелодии на арт-инсталляции смогут не только музыканты, но и все желающие.

Благодаря проекту студентки Анастасии Галинской на одном из зданий в центральной части города появится композиция с птицами… из мха. Представьте себе, существует технология выращивания мха прямо на стене! Живой рисунок будет радовать глаз горожан и туристов с весны до осени, обещает автор проекта. А на стене возле популярной молодежной локации – пантер – появится «Королева ночи». Это люминесцентный мини-мурал, который «заряжается» солнечным светом и сияет в темноте. Автор – Карина Хван.

«И хотя окончательное расположение арт-объектов мы еще будем определять вместе с горожанами, Кировоград получит в подарок три неординарных проекта уже традиционно ко Дню города. Спасибо молодежи за свежие идеи, инициативность и желание развивать наш город! Только вместе мы сможем сделать его лучше», - прокомментировал основатель Фонда культуры и искусств «Перспектива», общественный лидер Артем Стрижаков.

Напомним, ежегодно фонд «Перспектива» предоставляет гранты на реализацию культурных проектов в нашем городе. В частности, это «Поэзия стен», аллея парящих зонтиков на Дворцовой UmbrellaSky, зона микс-отдыха и кинотеатр под открытым небом возле библиотеки им.Чижевского, инсталляция воздушного шара «Полет сквозь века» и другие.