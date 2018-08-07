Июльская почта

Лето уже перевалило за свой экватор… Народ еще с весны все больше по дачам и огородам трудится, не до писем. Но есть исключения из правил: некоторые читатели не могут не поделиться с нами какими-то проблемами, впечатлениями, попросить помощи.

Начнем, пожалуй, с обращения в редакцию «УЦ» жителя Кропивницкого Дениса Александровича Малюка, попросившего нас «обратить внимание прессы на незаконные действия строительной фирмы, которая производит строительные работы по адресу ул. Михайловская, 30/37 (угол Михайловской и Шевченко)». По его информации, строители значительно увеличили участок, чем создали проблему не только пешеходам, так как застроен практически весь тротуар, но и водителям, – перекрыт обзор при движении транспорта. Наша журналист, живущая неподалеку, подтвердила, что ходить там теперь можно только по проезжей части и что неоднократно там бывали и сотрудники специнспекции, и журналисты, и полиция, однако строительство идет ускоренными темпами. Есть сведения, что там вроде бы строится гостиничный комплекс, что не соответствует документации, выданной якобы на строительство жилого дома.

Честно говоря, удивляет, что от городских властей нет НИКАКОЙ реакции. Хотя почему удивляет? Это традиционная реакция – НИКАКАЯ. Ну попробуем обратиться персонально к городскому голове: уважаемый Андрей Павлович Райкович, убедительно просим вас лично разобраться с указанным строительством.

Пожаловалась на ужасное состояние остановки на ул. Родимцева в Кропивницком, а также всей улицы, которая «в сплошных ямах, пройти невозможно», Валентина Федоровна Котенко. Два года люди пытаются добиться ремонта улицы, однако все безрезультатно. На «горячей линии» им объяснили, что в бюджете нет денег, а от городского головы ответа на письмо они и вовсе не получили. Может, стоило бы все-таки включить улицу, ведущую на выезд из города, в ближайшие планы по ремонту, тем более что средства на ремонт дорог все-таки выделяются, и немалые? Некому, видно, пролоббировать этот вопрос в горсовете. Ау, господа депутаты! Чей округ?

Кропивничанин Виктор Андреевич Хавроненко, проживающий по ул. Верхней Пермской, 19, жалуется на проблему, возникшую у него и некоторых его соседей после того, как эту улицу отремонтировали. Из-за неправильно сделанного уклона у них после дождя затапливает участки и дома, а у него даже огород смыло. Наш читатель говорит, что «из-за непрофессионализма выполняющих асфальтирование рабочих не просто закатываются в асфальт деньги, но и наносится реальный вред жителям города, притом по сути за их же счет». На «горячей линии» Виктору Андреевичу ответили, что его жалоба в работе, однако слишком уж долго над ней работают… Опять-таки обращаемся к городскому голове: Андрей Павлович, не так давно вы давали задание проверить качество работ по ремонту городских улиц. Может, стоит все-таки заставить нерадивых дорожных рабочих ликвидировать нарушения за свой счет?

Целая группа жителей дома N12а, что на Студенческом бульваре областного центра, написали нам, что «Исходя из того, что творится в стране, и зная “деятельность” депутатов, голосовать больше не будем, как делает это молодежь. Хватит! Не за кого!» А прежде чем сделать такой категоричный вывод, объяснили, что разочарованы постоянным враньем и сплошным пиаром нынешних депутатов. Например, асфальтирование придомовой территории соседнего дома N14 несколько депутатов приписывают каждый себе как личную заслугу, а их двор, по которому все ездят и используют как круглосуточную стоянку, якобы так и стоит разбитый… Началось уже и распространение газеток, прославляющих себя, любимого, хотя до начала предвыборной кампании еще далеко. В общем, попробуем сделать вывод: уважаемые господа депутаты, как бы вы ни нахваливали себя в средствах массовой информации, народ видит всё и всё понимает.

Несколько писем мы получили, так сказать, на историческую, «датскую» тему. Например, житель Кропивницкого А. А. Майоров – родной внук участника Канежского восстания Федора Ивановича Данилова. В июне исполнилось 100 лет с того времени, как это восстание было подавлено. Автор письма считает, что этому историческому событию уделяется недостаточное внимание. А еще он мечтает, чтобы уроженец Новомиргородщины Александр Жовна снял фильм об этом периоде истории края.

Жительница Кропивницкого, 93-летняя участник войны Таиса Степановна Паровина очень благодарна, что накануне Дня Победы весь номер нашей газеты был посвящен Великой Отечественной войне. Из-за проблем со зрением она сама читать не может, поэтому газеты ей читает дочь. И этот номер «УЦ» стал для нее настоящим подарком.

Н. Ф. Вдовенко из Кропивницкого в своем письме коснулся судьбы семей и детей в годы Великой Отечественной войны. По нему и его родным, как говорят, прошел каток войны: мать в 1945 году арестовали по ложному обвинению, детей отправили по детским домам, отец, очевидно, погиб. Только недавно нашлось свидетельство, кто его родители, что проживали они в Киеве, на Жилянской. По данным этого свидетельства, мать его была отпущена на свободу еще в 1946 году, однако это довольно сомнительно, так как детей она не искала… А дальше была типичная для того времени жизнь детдомовца: учеба, армия, работа… Спасибо, Николай Федорович, что доверили нам свои самые сокровенные воспоминания.

Кропивничанка Т. И. Солдатенко написала нам, что не признает День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, потому что он придуман «врагами и лицемерами»: «Как можно примириться с миллионами смертей, часто детских, потоками крови, невероятными страданиями, лишениями, разрухой, сиротством?» Не станем цитировать все письмо, приведем лишь еще одну фразу: «Я никто в нашем теперешнем государстве, но рада и от души благодарна всем, кто не ринулся примиряться!» Что ж, каждый волен выбирать сам, что праздновать: то ли примирение, то ли великую Победу, и осуждать за этот выбор никто никого не вправе.

А вот письмо С. Чоботаря из Новомиргорода вызвало неоднозначные эмоции. Не стану приводить ни одной цитаты из него и даже не укажу, о чем конкретно речь. Отмечу лишь одно: у любой нации и народности есть свои герои и свои мерзавцы, и если первые достойны увековечения, то вторые недостойны ни памяти о них, ни выяснения с ними отношений, ни даже упоминания вскользь…

Ну а Анне Михайловне Федорчук из Новоукраинки просто спасибо за добрые слова в адрес нашей редакции!