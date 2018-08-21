«Пахлава медовая!» и все секреты пляжного бизнеса

Неотъемлемым атрибутом нашего летнего отдыха на море давно стали надоедливые продавцы вареной кукурузы, восточных сладостей и морепродуктов, которые целый день ходят по пляжу и во весь голос предлагают свой товар. Среди них попадаются и достаточно известные личности, которые сумели завоевать внимание и доверие публики, да так, что их «кричалки» уже повторяют и дети, и взрослые. В прошлом году на пляжах села Приморского (бывший Большевик), между Железным Портом и Лазурным, отдыхающих уговаривал купить свой товар бедный студент: «А то мене з дому виженуть». В этом году нам удалось с ним пообщаться и узнать некоторые секреты пляжного дела.

– Андрей, добрый день. Какие качества необходимы для занятия вашим бизнесом? Здоровье, крепкие ноги или еще что-то?

– Хороший голос, харизма, чувство юмора, желание. Желание – больше всего. Здоровье, как говорится, «то таке», оно, в принципе, тут не особенно и надо.

– Как не надо, а сколько вы проходите километров по песку, да еще в такую жару?

– Не знаю. Километров десять, но это не главное. Проходить можно и пять километров и продать много, а можно пройти и десять километров и ничего не продать. Все зависит от того, как ты подашь, то есть прорекламируешь свой товар.

– А вам не кажется, что для молодого человека такая работа не очень престижна?

– Я на этой работе зарабатываю больше, чем некоторые в Польше, поэтому мне здесь нравится.

– А вы давно здесь работаете?

– Четвертый год.

– В прошлом году вы студентом были, это образ такой?

– Да. Я действительно был студентом, но сейчас уже не кричу: «Помогите студенту» – уже не студент.

– Вы закончили учебу или бросили?

– У меня три высших образования. Так что доучился.

– Неожиданно. А какие у вас дипломы?

– Радиотехника, электромеханика и третий – метрология, стандартизация и измерительные приборы.

– Просто караул! Это же несопоставимо с вашим нынешним занятием!

– Мне здесь нравится. Мне нравится работать на пляже, я общаюсь с людьми. Мне люди улыбаются. Меня люди любят, а я люблю их.

– Андрей, это хорошо, сезон в разгаре, лето, а дальше что?

– А дальше будем разбираться в рабочем порядке. Куда жизнь занесет – туда и пойду.

– Ну, например, прошлой зимой чем вы занимались?

– В прошлом году зимой я крутил пленку на экструдере. Это производство пузырчатой пленки.

– То есть вы беретесь за любую работу?

– Там, где больше платят.

– У вас же такие серьезные профессии – неужели нет работы по специальностям?

– По своим специальностям я столько не заработаю. Наша страна не предоставляет мне робочее место на ту заработную плату, которую я хочу. Мне нужно содержать семью, я хочу иметь жилье, хорошее авто, а страна не может мне предоставить такое рабочее место, чтобы я мог нормально на все это заработать.

– А где вы живете, если не секрет?

– Черкасская область, город Смела.

– Практически земляки, мы из Кировоградской области. И сколько времени вы себя видите на этой работе?

– Я думаю, что это последний год. Не всю же жизнь на кого-то работать. Надо развиваться, перспективы есть.

– То есть этот бизнес не ваш? Тут действует своя торговая сеть?

– Тут есть люди, которые этим занимаются всю жизнь, и они знают все нюансы.

– А государственный контроль имеется?

– Это меня не касается, поэтому я таких вопросов и не задаю. Мы просто получаем товар и его продаем.

– Понятно. А что можно сказать о сезоне-2018, с точки зрения продавца? Больше или меньше людей, какая динамика торговли?

– Этот год хуже, чем предыдущий, потому что жизненный уровень снижается, зарплаты особенно не выросли. Скажу откровенно, что эту пахлаву за 30 гривен я б никогда в жизни не купил, потому что есть более важное вложение денег, чем в эту пахлаву.

– Понятно. А почему здесь нет украинских продуктов – вареников, колбасы?

– Есть. Это местные продают, те, что разносят пирожки. У них бывают и вареники.

– О варениках не слышал. А насколько этот рынок зарегулирован, поделен как-то? Насколько он закрытый?

– Не очень закрытый, в принципе, при желании все, кто хочет, могут заниматься и зарабатывать.

– То есть я могу наварить вареников, выйти на пляж продавать, и мне за это ничего не будет?

– Ну как? Могут здесь появиться некоторые персонажи, которые попробуют что-то возразить, но это в основном из торгашей, которые грубыми методами устраняют своих конкурентов, а в принципе мы все живем тут дружно и помогаем друг другу.

– А что лучше продается?

– Основным нашим товаром является пахлава, трубочки со сгущенкой, «Чак-чак» и чурчхела. То есть то, что нельзя купить в других местах.

– А как изменилась ситуация со времени аннексии Крыма?

– Изменилась. Я был здесь четыре года назад, как раз первый год, как сюда приехал. Тогда людей стало больше. Но за счет того, что увеличился спрос, поднимается цена, и у людей пропадает право выбора. А за счет роста цены получается меньший оборот товара, но за счет цены прибыль остается на прежнем уровне.

– А что можно сказать о публике? Откуда люди, каков уровень культуры и как он меняется?

– Меня встречают с улыбкой, меня все любят. Люди мне нравятся.

Подходит покупатель. Андрей предлагает товар: «Пахлава, трубочки, чурчхела, трубочки шикарные. Пожалуйста, ваши две трубочки. По 25. Может, пахлаву? А чак-чак? Эти дети у меня уже третий день покупают. На здоровье!» (Смеется).

– Андрей, а как вы оцениваете поведение публики на пляже? Это зависит как-то от региона?

– Да. Очень зависит. Самые культурные, как говорится, нормальные, – это Центральная Украина (но не Киев), Западная Украина. Местные, то есть Херсон, Николаев, – они другие. Они как будто немного себя возвышают, типа – местные, хозяева. Донецкие, когда приезжают, они немного нагловатые, но, в принципе, тоже нормальные, а вот когда Киев появляется – это отдельная история. Сюда приезжают ребята с дорогими телефонами, с цепями, сразу заметно. Хотя по отдельным личностям всех судить нельзя. Бывают нормальные, бывают не очень. Как говорится, в семье не без урода.

– Спасило за разговор. Успехов.

– И вам спасибо. А пахлаву не хотите?..