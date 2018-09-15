День моего города

Нет, что-то есть в этой почве…

М.М.Жванецкий.

Больше всего я люблю мой город ранним утром в субботний или воскресный день бабьего лета. Улицы почти пусты, движение есть только возле Центрального рынка и близлежащих остановок. Я иду и любуюсь обласканными солнцем старыми домами. Они точно помнят Елисаветград, и Кировоград, и оккупантов, и День Победы, теперь вот привыкают к новому имени – Кро-пив-ниц-кий. Имя им знакомое – и человек, и театр. А сегодня еще и город.

В такие дни по утрам возле рынка я много лет встречаю одних и тех же людей: банкир, бизнесмен, журналист, врач… Мы никуда не спешим, дома знают: базар – это наше удовольствие. И разговоры одни и те же:

– Не знаешь, как там дела у Вавинских?

– Слава Богу! А Горожанкины не приезжают?

– Лена была недавно. Говорят, Миша Пахманов появлялся?

– Да, виделись.

– Пел?

– Нет, танцевал! Конечно, пел. Ему тут хорошо поется. Голос, как у молодого…

В этом городе хорошо поется и играется, рисуется и танцуется многим. Только прожить на это у нас нельзя. Поэтому уезжали и уезжают. А потом приезжают и радуются встречам с нами, оставшимися, и с городом.

Город меняется – мы этого почти не замечаем, а вот приезжие дружно видят перемены к лучшему. И теперь уже им я рассказываю старый анекдот: “Не путайте туризм с эмиграцией”. Меняются лица на улицах, все больше смуглых и шумных парней из Ближнего Востока, Индии, Африки. Уже армяне с азербайджанцами, приехавшие 20 лет назад, стали тут своими и косятся на “понаехавших”. Раньше были “Пельменные” и “Джерело”, а теперь кальянные и “Шаурма”. Уехали из города евреи, уезжают молодые горожане-потомки елисаветградцев, их место пока заполняют выходцы из Малой Виски, Бобринца и Александровки. Как будет дальше – никто не знает. Не исключаю, что лет через десять мэром Кропивницкого станет индус или марокканец. Меня это не смущает совершенно, а вас?

Даже рынок в нашем городе меняется: все меньше открытых рядов с колоритными продавцами, все больше стекляшек, забитых разнообразным дешевым товаром и скучающими реализаторами. С ними даже говорить не о чем. Другое дело в рядах.

– Бабуся, почем яйца?

– По сорок, домашние.

– Кошмар! Стыдно сказать, мои – дешевле…

Что обычно желаешь городу в его День? Чистоты, нормальных дорог и тротуаров. Побольше красивых домов, хранящих стиль “маленького Парижа”, поменьше убогих “гадюшников”, пристроек и пристроечек. И обязательно – ума! Всем, от кого зависит настоящее и будущее города. Вот только недавно цитировал кота Матроскина: “Средства у нас есть, у нас ума не хватает”.

И еще очень хочется пожелать родному городу, чтобы в нем наконец появилось много-много нормальных хозяев. Один – главный – у нас есть. Как по мне, вполне достойный мэр – поверьте, могу сравнивать. Но нужно еще пару тысяч хозяев домов, улиц, площадей, памятников, деревьев, тротуаров, спортивных и детских площадок… Ну что за жлобство, когда на первом этаже ухоженный фасад банка, а второй этаж облупленный, как бомжатник! Да, и прекращайте уродовать дерявья – даже обрезку можно делать по-людски, а не варварски.

А вот еще одна тема, которую сегодня обсуждают горожане: у музпеда хотят забрать здание на Дворцовой. Когда-то они соревновались вживую: окна музучилища были практически напротив окон музпеда. Там можно было стоять часами, глядя на самых красивых девчонок и слушая музыку. Музучилище продали в лихие и нищие 90-е. Теперь пришло время музпеда? Хотите еще один завешенный тряпкой фасад?..

Рынок заполняется горожанами. Выходной день, люди спешат жить, поймать последнее тепло осени.

– Хозяйка, почем ваша фасолька?

– Всім по десять, а вам по сім.

– За что ж мне такая скидка?

– Бо я знаю, хто ви!

А?! Я ж говорил: мой город!