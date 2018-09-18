Всевидящее око накроет взором Кропивницкий

А у нас в городе не хуже, чем у других. Со второй попытки начали пробовать запустить систему уличного видеонаблюдения. Может, в этот раз получится?

В конце 2010 года наша газета первой озвучила новость: в городе начали круглосуточно наблюдать людные места в спальном микрорайоне Попова – Жадова. Тогда Кировский районный в городе совет (сегодня Фортечный) выиграл какой-то заморский грант на запуск системы наблюдения. Какие-то камеры точно появились в районе аллеи Освободителей – это такая улочка, соединяющая Попова и Жадова прямо по центру, далеко не все местные знают, что это так называется. Картинка с камер вроде бы поступала на какой-то пульт в городском отделе милиции. Во всяком случае, так все начиналось. Куда делись камеры, что с прочим оборудованием? «История умалчивает», - честно говорит Александр Шишко, начальник отдела по вопросам предотвращения коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами горисполкома.

Впрочем, история умалчивает и более глобальные вещи, имеющие отношение к видеонаблюдению. Может, кто-то помнит 2012-й год, тогдашние выборы в Верховную Раду? Тогда на каждом участке установили камеры наблюдения, проектом занимался лично премьер Николай Азаров. А участков то в стране более 35 тысяч! На каждом было не менее четырех камер, плюс серверы, мониторы, провода – в дело было угрохано миллиарды гривен (а доллар тогда был по восемь). Где хоть одна из этих камер? Увы, Азаров сейчас в Москве и очень страдает за Украину… Но вернемся к городу.

«Накануне Дня города в тестовом режиме заработало 18 камер, – говорит Александр Шишко. – А всего по программе “Безопасный город” запланировано в течение ближайших лет установить 75 камер по городу. На покупку и обслуживание техники предусмотрено 6 миллионов гривен».

75 камер для такого города, как Кропивницкий, – много это или мало? Непростой вопрос. К примеру, в Лондоне таких камер 600 тысяч, средний житель столицы Великобритании за день попадает в поле зрения около 300 камер. Александр Шишко считает, что камер должно быть двести, а может, и больше. Увы, бюджет города не безразмерный, и хотя городской голова Андрей Райкович вроде бы не против расширения сети, но всему свое время.

Камеры у нас трех типов. Первый тип – обзорные, просто видно, что происходит. Второй тип – с функцией распознавания лиц. Если чье-то лицо внесено в базу данных милиции – от преступников до пропавших из дому детей, то эти камеры зафиксируют совпадение профиля. Третий тип камер – страшный сон автомобилиста. Они распознают номера машин на скорости до 160 километров в час. И если фиксируют, к примеру, угнанную машину, то сразу дают сигнал тревоги. Не сами камеры, а вся довольно сложная система, где кроме камер еще много компьютеров, и на них стоят умные программы.

Пока у системы есть три пользователя – это горисполком, Главное управление Национальной полиции в городе и СБУ. Со временем, даже довольно скоро, картинку с части камер можно будет видеть всем горожанам в Интернете.

Почему не все камеры будут доступны? Дело в том, что система предполагает возможность партнерства с любыми предприятиями, фирмами, частными лицами, на зданиях которых стоят камеры. Условно говоря, у магазина есть свои камеры, и будет совсем не лишним, когда картинку с них смогут видеть и полицейские. К тому же это снизит расходы, потому что город оплачивает обслуживание техники.

Городские камеры и прочее оборудование и впредь останутся на балансе горисполкома – так решила власть, быть может, с учетом опыта предыдущей попытки «понаблюдать».

Где, как, почему и какого типа камеры расположены и будут располагаться в городе, всем знать не обязательно. Просто из соображений безопасности и целесообразности – зачем потенциальным преступникам все знать? «Расположение и тип камер мы подбирали после консультации с полицией. Профессионалам лучше знать, где нужен надзор», - говорит Александр Шишко.

Возможно, у кого-то возникнут вопросы по приватности и вторжению в частную жизнь. Ну так камеры находятся только в общественных местах. А еще, к сожалению некоторых, у нас нет законодательных актов, регулирующих вопросы видеонаблюдения. Так что все законно.

Пока городская система, точнее, ее первая очередь, работает в тестовом режиме. Когда ее официально сдадут в эксплуатацию, то кинут клич ко всем желающим подключить камеры на своих объектах к общей системе. Обещают, что это будет уже в октябре.

P. S. По данным статистики, в разных странах и городах видеонаблюдение снизило уровень преступности от 3 до 50 процентов.