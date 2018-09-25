Сломанная челюсть, СБУ и тайна следствия

По какой статье ведется расследование в деле о жестоком избиении чиновника районной администрации предположительно сотрудником СБУ, объявлено ли кому-то о подозрении, какими процессуальными сроками ограничено само расследование – всю эту информацию в военной прокуратуре считают тайной следствия. И не разглашают.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 27 июля в одном из кафе Гайворона, где жена Владимира Левченко отдыхала с подругами. Мужчина пришел в заведение после нескольких телефонных звонков супруги, которая что-то отмечала с подругами. По ее словам, к ним цеплялась нетрезвая компания в составе начальника райотдела полиции Сергея Сирака, водителя местной управы СБУ и некоего «Жени», по информации СМИ – сотрудника областного управления Службы безопасности Украины Евгения Ходидада.

По словам пострадавшего, именно этот человек в присутствии полицейского начальника и массы других свидетелей дважды ударил его в голову, потом бил уже на земле, ногами, преимущественно в голову. Результат – сотрясение мозга и двойной перелом челюсти со смещением, операция. В комментарии нашему изданию Левченко утверждал также, что Ходидад приходил к нему в больницу и убеждал забрать из органов поданное заявление.

В областном СБУ сообщили, что расследованием занимаются военная прокуратура и внутренняя безопасность. А в Гайворонском райотделе полиции представили нового начальника – на следующий день после того, как история получила огласку. При этом по данным, полученным из собственных источников «УЦ», Сергей Сирак не уволен, а находится в отпуске, откуда, скорее всего, отправится прямиком на пенсию.

Мы попытались получить информацию о ходе расследования и по официальным каналам, направив в военную прокуратуру Южного региона информационный запрос. Это было 16 августа. На прошлой неделе мы получили ответ за подписью заместителя военного прокурора кировоградского гарнизона Евгения Калашникова, датированный десятым сентября.

Согласно тексту документа, запрашиваемая информация, еще раз – какой статьей УК предусмотрено преступление, по признакам которого ведется расследование в уголовном производстве, объявлено ли кому-то о подозрении, в какие сроки должно быть закончено расследование, – составляет тайну следствия. И ее разглашение на данном этапе может повредить следствию.

Еще один вопрос, оставленный без ответа, – имеет ли какой-либо процессуальный статус в рамках дела уже, очевидно, бывший начальник Гайворонского райотдела полиции Сергей Сирак. По словам потерпевшего, тот не только не пытался остановить коллегу из СБУ, предположительно ломавшего ногами кости уже лежащему на полу человеку, но и якобы убыл впоследствии с места событий в автомобиле вместе с этим коллегой…