Десять драйвовых лет

Что такое 10-летний юбилей для фитнес-центра? Это 27 клиентов, которые в «Драйве» со дня открытия и по сегодняшний день. Это 49560 отработанных часов, 682208 тренировок. Более 10 тысяч клубных карт, 110 видов абонементов, 19 групповых программ. И почти 1000 клиентов ежемесячно. Детальнее о «Драйве» рассказывает его совладелица Мария Тарасова.

– Маша, когда у «Драйва» день рождения и почему?

– 27 сентября – день, когда клуб впервые открыл свои двери. Еще эта дата совпадает с днем рождения моей мамы (мать Марии Шубина Людмила Владимировна, известный общественный деятель, директор предприятия «Друкмаш-Центр». – Авт.), поэтому у нас всегда был двойной праздник.

– Как возникла идея открыть такой центр?

– Это детище моих родителей. Они рассматривали идеи разного бизнеса, но в итоге остановились на том, что близко душе. Главным был не материальный аспект, «Драйв» делает людей здоровей и счастливей. К нам приходят решать и эстетические проблемы (похудеть-поправиться), и проблемы со здоровьем (после заболеваний, травм и т.д.). Есть такая интересная общемировая статистика – на лечение болезни уходит 10 долларов в день, на предотвращение – всего 2. Поэтому делайте выводы, выбирайте профилактику, ведь гораздо приятнее быть здоровым и активным.

– Как отпраздновали юбилей?

– Мы поздравляли своих клиентов. Проводили лотереи, была красивая фотозона, где люди могли делать фотографии на память. Угощали их вкусняшками. Пили шампанское, несмотря на то, что алкоголь «ну-ну-ну», иногда само событие подразумевает немного спиртного. Еще в этом году у нас был очень красивый большущий торт, сделанный, кстати, руками одного из наших тренеров. Тем особенным клиентам, которые с нами все десять лет, подарили личные именные карты и подарки.

– Каков средний возраст ваших клиентов?

– Наши клиенты – это дети от четырех лет и люди всех возрастных категорий.

– Ходят ли к вам 70-летние?

– Да, ходят. Это заблуждение, украинский стереотип, что фитнес нужен только молодым. Очень хочется его разрушить. Чем старше человек, тем, естественно, меньше физической активности в его жизни. Не секрет, если бабушки-дедушки сидят дома, никуда не выходят, постепенно у них начинают атрофироваться мышцы. Поэтому чем больше человек создает для себя поводов выйти из дома, тем лучше. Пусть ваши молодые читатели помнят и знают – мы рады видеть как их самих, так и их бабушек и дедушек. «Драйв» – это залог долгой счастливой жизни. Причем я хочу, чтобы мы четко разграничили понятия «спорт» и «фитнес». Мы не спортивный клуб, у нас нет спортивных секций. Мы – клуб, в котором пропагандируется здоровый образ жизни.

– А в чем разница? У нас ведь уже приседания спортом называют.

– Здравый смысл поможет это понять. Спорт – это нагрузки на организм, которые иногда выходят за рамки возможностей для достижения спортивных результатов. Это более интенсивные частые тренировки. А фитнес – это то, что поддерживает, лепит наше тело.

– Расскажите о ваших тренерах.

– У нас замечательный коллектив, я очень горжусь своими тренерами. В первую очередь это сертифицированные профессионалы, которые очень любят свою работу, постоянно обучаются, развиваются и следят за новыми тенденциями в индустрии фитнеса. А на досуге это талантливые кондитеры, байкеры, музыканты, люди, которые пишут стихи и увлекаются наукой. «Драйв» – это тренеры тренажерного зала, групповых программ, аквазоны, диетолог, массажист. Наши тренеры не просто работают профессионально, они еще и хорошие психологи. Например, тренеры аквазоны не просто научат плавать, они помогут перебороть страх воды. У нас были клиенты, которые боялись даже просто подойти к краю бассейна. Сама вода вызывала у них жуткий страх. И уже за две – три тренировки в «Драйве» они начинали плавать. У нас работают также тренеры-реабилитологи для людей, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Есть детский тренер. В аквазоне у нас занимаются с особенными детками – с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. Наши тренеры находят подход ко всем.

Нашему детскому тренеру – моя особая материнская благодарность. Моей дочери семь лет. Когда она стала ходить на детский фитнес, вопрос, как накормить ребенка теми продуктами, которые она не любит, решился сам собой. У нее такой аппетит был, что после тренировки дочка просила добавку нелюбимой гречки. А еще засыпала днем без проблем. Приучайте своих детей к правильному образу жизни с раннего детства, и тогда фитнес и спорт и во взрослом возрасте будут их естественной потребностью.

– Есть ли у вас совместные проекты с какими-то организациями или городскими больницами?

– Один из проектов был создан предприятием моих родителей «Друкмаш-Центр» и областным онкодиспансером для женщин, которые перенесли операцию – мастэктомию при раке молочной железы. Эти женщины в протезном отделении «Друкмаш-Центра» проходят процедуры специального массажа – лимфодренажного, а в «Драйве» занимаются с тренером лечебной физкультурой. Эти женщины ничего нам не платят, занимаются бесплатно, они приходят сюда, чтобы вернуться к полноценной жизни. Они очень сдружились, поменялись. То, какими они были после операции, и то, какие они сейчас, – это разные люди. Я часто, когда прохожу по коридору, слышу их смех, как они обсуждают консервацию, проблемы своих внуков, кто как учится и т.д. Это очень дорого нам на самом деле. Это направление – вопрос чести, совести, мы будем поддерживать его всегда. Это социальный проект, понимание, что есть люди, которые нуждаются в конкретной помощи.

– Вы сама – тренер или только руководитель?

– Я – совладелец. Но владельцы бывают тоже разные. Одни просто приходят и по итогам года считают деньги. Я назову себя директором по развитию, потому что нет такого вопроса, который я не держала бы под контролем. Буквально все, начиная от работы, техперсонала и заканчивая ремонтом, я контролирую. Я же занимаюсь стратегиями дальнейшего развития и могу сказать, что, переступив десятилетний рубеж, «Драйв» сделает новый виток в своем развитии, наших нынешних и будущих клиентов нам будет чем удивить и порадовать.

– А вы сами тренируетесь?

– Считаю, что сапожник не имеет права быть без сапог. Тренируюсь три раза в неделю (это временно), а вообще – пять раз. Занимаюсь в тренажерном зале, пилатесом или стретчингом. В свое время ходила на реабилитационные программы исключительно из-за проблем со здоровьем. Поэтому знаю по себе: перестать быть пациентом можно, если регулярно заниматься фитнесом.

– А как вы из преподавателя-филолога, из серьезной Марии с томами под мышкой переформатировались в фитнес-бизнес-леди?

– Я и осталась серьезной (смеется). Друзья постоянно высмеивают мой «системний підхід у всьому». Когда я ушла в декрет, еще не знала, вернусь ли в педагогику. Я преподавала в педуниверситете на кафедре украинской литературы, была старшим преподавателем, а также в педлицее. И то, и другое было моей большой любовью. Став мамой, я поняла, что теперь ответственна не только за себя, но и еще за одного человека. Очень хочется дать ей полноценное будущее, которое невозможно без финансовой составляющей. Зарплата преподавателя – это не то, на что я хотела рассчитывать. А просить деньги у своих родителей не хотела. Понятно, что «Драйв» – это моё наследство. Я отдаю себе отчет в том, что очень многое в жизни мне родители уже дали, поэтому было бы неразумно этим просто пользоваться. Кроме того, на определенном этапе времени на «Драйв» у родителей уже не оставалось. И моя помощь подоспела очень вовремя. Сейчас «Драйвом» руковожу я, но без помощи и поддержки мужа я бы не справилась. К родителям прихожу теперь реже. Иногда за советом, иногда, чтобы похвастаться. Продолжаю надеяться на то, что когда-то вернусь к преподаванию. Мои ученики, которые прочитают эту статью, надеюсь, подтвердят, что свою работу я очень любила.

– Какие у людей заблуждения по поводу тренировок?

– Если у вас сидячая работа, есть проблемы с шеей, позвоночником и время от времени боли бывают сильными, вам нужно обращаться к врачам и к нам. На такие звоночки нужно обращать внимание, потому что потом эти проблемы только усугубляются. Не так страшны эти грыжи и протрузии (заболевания костно-мышечной системы человека. – Авт.), как тот факт, что люди просто не знают, как с ними бороться. Это не приговор, правда. Это абсолютно решаемая проблема. Очень многие думают, «подумаешь, не беда, ничего не буду делать», а другие, наоборот – «ничего не буду делать, потому что сделать уже ничего нельзя». И вот получается, что 90 % людей не пытаются сделать вообще ничего, думая, что либо само пройдет, либо сделать ничего уже нельзя.

Об эстетической стороне вопроса. Каждая девушка вам скажет, что после 2–3 визитов в зал у нее появляется совершенно другое отношение к самой себе. Вот хотя бы для этого стоит посещать спортзал. Постепенно количество перерастет в качество. Часто сталкиваемся с претензиями из разряда «я походила месяц и не похудела». Во-первых, вы должны попасть в руки к профессионалу – не стоит рассчитывать, что уже сам факт приобретения абонемента сделает вас здоровой и стройной. Вас должны проконсультировать грамотные специалисты – и тренер, и диетолог. Тренажерный зал без посещения групповых программ не решит вашу проблему. То есть все должно быть в комплексе. Есть еще такое: «Вот я немножко похудею, а потом пойду в фитнес-центр. Ну чтоб не стыдно». Это то, с чем ну очень хочется побороться. На самом деле в зал приходят люди разной комплекции. И нет необходимости в спортзале быть стройной. Вы обязательно станете стройной уже с нами. Просто не надо думать, вот я сейчас сброшу 10 кг, а потом пойду в зал. Придите и сбросьте 10 кг в зале. Вы это сделаете без вреда для своего здоровья. Диета сама по себе поможет сбросить лишнее, но она не поддержит ваше тело в тонусе. Его нужно худея лепить, прорабатывать те мышцы, которые в этом нуждаются. У нас есть люди, потерявшие 10–20 и более килограммов.

– А как вы относитесь ко всяким ток-шоу типа «Зважені та щасливі»?

– Крайне негативно, потому что все, что там делают с людьми, – это популизм и желание сделать шоу, не думая о здоровье людей. Человек не может худеть так резко. Это – колоссальная нагрузка на организм. Многие, посмотрев такие шоу, как раз и начинают бросаться в крайности, перестают есть, резко худеют, зарабатывают кучу проблем со здоровьем, попадают в больницу, их «закалывают» лекарствами, они снова возвращаются к прежнему весу (если не к еще большему). И на этом все попытки стать поклонниками здорового образа жизни просто заканчиваются.

– Насколько доступен «Драйв» для людей среднего достатка?

– Более чем. Например, в нашем бассейне есть такой абонемент, как «Аква-полдень», который позволяет по специальной цене людям (в основном это пенсионеры) посещать бассейн в дневное время. Среди наших клиентов есть и ученики, и студенты, и политики, и бизнесмены. Есть даже люди, которые пришли к нам из спорта. Наши клиенты – очень разные люди. Поэтому очень хочется развенчать этот стереотип «Драйв» – это дорого и туда ходят мажоры. Это неправда. Ценовая политика «Драйва» позволяет посещать его всем. Приходите!