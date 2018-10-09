Идите и наслаждайтесь

Галерист, искусствовед, коллекционер… Это все – об Анастасии Бебех, представившей в галерее «Елисаветград» выставку работ киевского художника Игоря Губского. Все картины – из личной коллекции столичной гостьи.

Владелец галереи Николай Цуканов заметил, что такой выставки у нас еще не было. Затем уточнил: давно не было. Сравнивать картины, которые экспонируются в «Елисаветграде», нереально, да и незачем. Каждая выставка – событие, история и жизнь художника. В работах Губского много самого автора, его характера, отношения к окружающим. На выставке представлены портреты, пейзажи, натюрморты художника. Все такое выразительное, что кажется живым. Да что там рассказывать – идите, смотрите и наслаждайтесь.

Игорь Губский не смог приехать в наш город, поскольку является человеком непубличным. Но Анастасия рассказала много интересных фактов о мастере, который определил свое предназначение фразой «Я обнажаю души – вот мой конек». Нас интересовал не только Губский, но и сама Настя, признавшаяся, что влюблена в наш город.

– Анастасия, существует определенный стереотип: коллекционер – умудренный опытом человек. А вы так молоды.

– Мой отец художник, и у нас в семье всегда были предметы искусства. Я пришла к коллекционированию довольно рано – года в двадцать два. Тогда я приобрела первую вещь своей будущей коллекции. А собираю я то, что нравится. У меня есть графика Шовкуненко, есть перегородчатая эмаль конца XIX – начала XX века. Когда-то я пыталась все это структурировать, а потом пришла к убеждению, что хочу жить среди предметов, которые мне нравятся, а не ставить цель потом перепродать.

– Чтобы быть настоящим коллекционером, надо изучать материал, много читать, приобретать опыт…

– У меня так получилось, что сначала я стала работать в этом направлении, а потом уже пошла учиться. Поэтому мое видение может несколько отличаться от традиционного понимания коллекционирования. Поначалу я интересовалась живописью конца XIX – начала XX века. Я пробовала себя в этом в качестве арт-дилера. А после знакомства с Николаем Николаевичем Цукановым я «подсела» на современную украинскую живопись. И в галерее «Елисаветград» я приобрела первую работу, датированную 1981-м годом. Это было в 2011 году.

– Это был ваш первый приезд в наш город?

– Да. Ваш город меня очаровал. Люди приятные, умные, интеллигентные. Архитектура потрясающая: много модерна, мало эклектики. Мало где можно увидеть такие здания. Я тогда приехала специально, чтобы познакомиться с Цукановым, посмотреть его галерею. У меня была своя галерея «Палитра», но в 2015 году я вынуждена была ее закрыть. Но я осталась в теме, продолжаю работать в этом направлении, сотрудничаю с дизайнерами, которые просят совета по подбору полотен для интерьера.

– Не все же зависит от галериста. Насколько важно, чтобы посетители были заинтересованы?

– А это обоюдно. В Киеве есть люди, которые не откроют свою галерею, даже если будешь просить. Во главу угла они ставят личную выгоду. А именно они должны воспитывать посетителей, прививать вкус, учить. Вот в вашей галерее именно так все происходит.

– Почему вы привезли именно Губского?

– В обойме его картин каждый может найти то, что ему понравится. И тот, кто любит реализм, и любитель контемпорари. Среди коллекционеров считается хорошим тоном иметь у себя работы Губского. Он считается универсальным художником. И он безусловно талантливый. Еще в конце 80-х его работы продавались на «Кристи». А в 1989 году его работу купила Третьяковская галерея. А они просто так ничьи работы не покупают. В нем увидели потенциал.

Он понемногу взял от Веласкеса, Гойи, Корнелиу Баба, но при этом у него есть свой стиль, он узнаваем. У него есть юморные, ироничные работы, есть жуткие, пугающие. У меня была одна работа – «Приворот», которая стояла в шкафу, потому что я ее боялась. Потом я ее подарила.

У Губского действительно много работ, которые не для дома. А то, что я вам привезла, абсолютно домашняя коллекция. Это работы, с которыми можно жить. Губский разный. Жанровые портреты, натюрморты, иудаика – все шикарное. Киевские коллекционеры разделились на два лагеря: одни любят Губского, другие ненавидят. Некоторым персонажам он придает образ конкретных людей, и это узнается.

– О нем мало информации в Интернете. Где он живет?

– Он живет в Киеве. У него немаленькая квартира, но половина площади занята котами и собаками. Собак у него порядка тридцати, для них художник нанимает людей, которые помогают убирать, выгуливать. Он очень привязан к собакам. В его жизни был тяжелый период, и спасли его собаки, чувство ответственности за них. Мне кажется, что к собакам он относится лучше, чем к людям. Это понятно и по картинам.

– Что вы нам еще привезете?

– Вряд ли я жителей Кропивницкого удивлю еще чем-то, потому что много работ я приобрела в вашем городе. Несколько работ ваших художников – Шаповаловых, Надеждина – я не смогла вывезти из Москвы. В начале 2014 года я проводила там выставку. Туда отвезла, а обратно не удалось. Хорошо, что все работы из моей коллекции, что я ни у кого их не брала. Страшно вспоминать о тех событиях. Мне передали московскую газету того периода, где на первой странице написано «Крым вернулся домой», а внутри газеты материал о моей выставке и фото, где я в вышиванке. Мне больше всего не хотелось в таком контексте там фигурировать…

Но я к вам приеду снова и с большим удовольствием. У вас очень хорошо. Любите и берегите свой город.